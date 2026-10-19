Уряд Японії планує з квітня відновити прийом іноземних працівників для організації харчування в медичних і соціальних закладах, а також школах. Захід розглядають як невідкладний через посилення дефіциту персоналу, який готує їжу в лікарнях та інших установах.

Як повідомляє The Japan Times, план представили на засіданні профільної експертної групи. Уряд має намір затвердити його на засіданні Кабінету міністрів у грудні.

Зміна категорії працевлаштування

План передбачає перенесення послуг з організації харчування з категорії ресторанного бізнесу до категорії виробництва продуктів і напоїв у межах статусу проживання першого типу для іноземних працівників із визначеними навичками. Влада пояснила це тим, що така робота переважно охоплює підготовку інгредієнтів і приготування страв, а не безпосереднє обслуговування клієнтів, характерне для ресторанної сфери.

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У квітні Японія призупинила прийом іноземних працівників у ресторанну галузь, оскільки кількість власників статусу першого типу в цій категорії наближалася до ліміту в 50 тисяч осіб.

Ліміти для працівників

Гранична кількість іноземних працівників у категорії виробництва продуктів і напоїв становить 133 500. Станом на кінець липня вона була заповнена на 76%. Міністерство сільського господарства Японії вважає, що відновлення прийому не матиме суттєвого впливу на цю категорію.

Також уряд прагне збільшити на 20 тисяч, до 146 900, ліміт власників статусу першого типу в секторі догляду за літніми людьми, не змінюючи загального обмеження для цього сектору на рівні 160 700. До завершення 2028 фінансового року загальний ліміт іноземних громадян у всіх категоріях планують зберегти на рівні 1 231 900 осіб, зокрема 825 400 власників статусу першого типу та 406 500 учасників програми працевлаштування для розвитку навичок, яка стартує у квітні.

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