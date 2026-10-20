Японія планує інвестувати до 21 млрд доларів у будівництво двох заводів із виробництва напівпровідників у штаті Нью-Йорк, США. Проєкт оголосила компанія GlobalFoundries, мажоритарним власником якої є суверенний фонд Абу-Дабі Mubadala Investment, повідомляє The Japan Times.

Інвестиції є частиною зобов’язання Японії вкласти 550 млрд доларів у США в обмін на нижчі мита. Цієї домовленості Токіо та Вашингтон досягли у липні 2025 року. За її умовами проєкти для інвестування обирає президент США, а не японська сторона.

Фінансування заводів

Японії ще потрібно організувати фінансування будівництва заводів. Позики для проєкту мають надати державний Японський банк міжнародного співробітництва та комерційні банки, а гарантії — Nippon Export and Investment Insurance.

За даними видання, японські банки неохоче долучаються до фінансування через високу вартість залучення значних обсягів доларів США. Токіо звертається по допомогу до JPMorgan та інших американських банків. Серед інших проєктів у межах інвестиційного зобов’язання згадуються вкладення у нафтову й газову галузі, а також у малі ядерні реактори.

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Очікується, що від будівництва виграють японські виробники обладнання, зокрема Tokyo Electron. Генеральний директор GlobalFoundries Тім Брін заявляв, що серед клієнтів підприємств буде Renesas Electronics.

Вплив на японську галузь

Експерти, опитані виданням, вважають, що американські інвестиції лише обмежено допоможуть Японії відновити власний сектор виробництва чипів і зміцнити стійкість ланцюгів постачання. Інвестиційна директорка White Oak Capital Норі Чіоу зазначила, що Японія фінансує виробничі потужності США, не обов’язково отримуючи передові технології чи внутрішні виробничі можливості, яких прагне.

Паралельно Токіо підтримує виробництво напівпровідників усередині країни. Флагманським проєктом є Rapidus, яка має намір почати масове виробництво передових чипів наступного року. Уряд також надавав субсидії TSMC, Micron і Kioxia для розміщення виробничих потужностей у Японії та підтримує компанію Noetra, що працює у сфері робототехніки та штучного інтелекту.

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