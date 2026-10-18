Японія планує запустити місію MMX для повернення зразків із Фобоса — Asharq Al-Awsat

Японське агентство аерокосмічних досліджень JAXA планує запустити безпілотну місію Martian Moons eXploration (MMX) із космодрому Танегасіма в Японії. Апарат має прибути до околиць Марса приблизно через рік, вийти на орбіту його супутника Фобоса, здійснити посадку та зібрати щонайменше 10 грамів матеріалу з поверхні. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Зразки з Фобоса

Ракету H3 з апаратом MMX планують запустити у вівторок о 4:41, або о 19:41 за Гринвічем у понеділок. Після прибуття до Марса апарат перебуватиме на орбіті Фобоса до трьох років, після чого має сісти на його поверхню для відбору зразків.

Перед посадкою невеликий ровер IDEFIX проведе спостереження поверхні, щоб оцінити безпечність місця посадки. Керівник проєкту MMX Ясухіро Кавакацу заявив AFP, що відбір матеріалу з Фобоса буде першим у світі, а місія має стати першим польотом із поверненням на Землю з марсіанської системи.

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Також MMX спостерігатиме за іншим супутником Марса — Деймосом, однак посадка на ньому не передбачена. JAXA вказує, що місія має дослідити можливість використання Фобоса як природної космічної станції та визначити вимоги для польоту до Марса й повернення, що може бути важливим для майбутніх пілотованих експедицій.

Походження супутників Марса

JAXA розраховує, що зібраний матеріал допоможе з’ясувати, як утворилися Марс, Фобос і Деймос, а також уточнити уявлення про формування Сонячної системи. Серед гіпотез походження марсіанських супутників — їхнє утворення після зіткнення небесного тіла з Марсом або захоплення астероїдів гравітацією планети.

У місії беруть участь Національний центр космічних досліджень Франції, Німецький аерокосмічний центр, NASA, Європейське космічне агентство, а також близько 20 університетів і технологічних компаній.

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