Японія посилює підтримку військових через дефіцит персоналу — The Japan Times

Уряд Японії та правляча Ліберально-демократична партія посилюють роботу над поліпшенням умов служби й соціальних гарантій для персоналу Сил самооборони на тлі нестачі кадрів. Влада планує переглянути систему оплати праці, розширити підтримку військових після завершення служби та чіткіше відобразити намір покращувати умови у трьох ключових документах із національної безпеки й оборони, які мають оновити наприкінці року.

Як повідомляє The Japan Times, японські посадовці та представники ЛДП побоюються, що дефіцит особового складу може ускладнити зміцнення оборонних спроможностей країни. Набір нових військовослужбовців стає дедалі складнішим на тлі падіння народжуваності.

Незаповнені посади

Станом на кінець березня у Силах самооборони Японії служили 217 701 людина за штатної чисельності 247 154. Таким чином, було укомплектовано 88,1% передбачених посад, свідчать дані Міністерства оборони. За оцінкою відомства, якщо нинішня тенденція збережеться, чисельність персоналу скоротиться до 180 тисяч у 2035 фінансовому році та до 130 тисяч — у 2045-му.

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Високопоставлений офіцер Сухопутних сил самооборони заявив, що кадровий дефіцит збільшує навантаження на кожного військовослужбовця та може послабити організацію. Багато військових залишають службу у середині 50-річного віку, оскільки для підтримання боєздатних сил передбачено відносно ранній вихід у відставку.

Підтримка після служби

Генеральний секретар кабінету міністрів Мінору Кіхара заявив, що уряд має не лише покращити умови для тих, хто нині служить, а й створити середовище, у якому колишні військові та їхні родини могли б пишатися своїм життям. Міністр оборони Сіндзіро Коїдзумі просуває створення у 2027 фінансовому році нового державного органу, остаточну назву якого ще не визначили. Він має допомагати колишнім військовослужбовцям та їхнім сім’ям, зокрема з пошуком роботи.

Новостворена парламентська група ЛДП, яку очолив колишній міністр оборони Іцунорі Онодера, також готує пропозиції для уряду. Серед них — підвищення віку виходу у відставку. У Міністерстві оборони водночас вважають, що для збереження оборонних можливостей необхідно активніше застосовувати технології, зокрема безпілотні літальні апарати, щоб зменшити потребу в персоналі.

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