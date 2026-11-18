За даними Anadolu Agency, що посилається на Kyodo News, Японія розглядає можливість вилучити пряму згадку про свої без'ядерні принципи з правил експорту оборонного обладнання. Це може стати частиною зусиль із розширення експорту озброєнь та посилення безпекової співпраці із союзниками.

Перегляд преамбули правил

За словами обізнаних із ситуацією джерел, уряд прем'єр-міністерки Санае Такаїті переглядає преамбулу чинних правил. У ній ідеться про три принципи Японії: не володіти ядерною зброєю, не виробляти її та не дозволяти ввезення такої зброї до країни.

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Інші можливі зміни

Запропонований перегляд також передбачає вилучення формулювання про те, що Японія не стане військовою державою, яка становитиме загрозу для інших країн. Водночас у правилах планують наголосити на відданості держави політиці, орієнтованій винятково на оборону.

Співпраця з партнерами

Японія прагне розвивати спільну з країнами-партнерами розробку та експорт оборонного обладнання. До кінця року країна, як очікується, оновить три ключові документи у сферах оборони та безпеки.

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