Японія схвалила законопроєкт про віддалений доступ поліції до пристроїв — The Japan Times

Уряд Японії схвалив законопроєкт, який дозволить поліції віддалено отримувати доступ до пристроїв зв’язку, пов’язаних зі злочинною діяльністю. Ініціатива має допомогти правоохоронцям виявляти підготовку шахрайств, пограбувань та інших правопорушень, скоєних анонімними й слабко організованими злочинними групами, відомими в країні як токурю, повідомляє The Japan Times.

Умови для віддаленого аналізу

Законопроєкт передбачає зміни до закону, що регулює виконання поліцейських обов’язків. Віддалений аналіз буде можливий, якщо вже стався конкретний злочин, наприклад дзвінки в межах спеціальної шахрайської схеми, і є ризик розширення шкоди або повторення подібних правопорушень.

Заходи планують обмежити тяжкими організованими злочинами, які неодноразово скоюють кілька осіб спільно. Використовувати віддалений доступ зможуть лише у випадках, коли отримати необхідні відомості іншими способами складно.

Судовий дозвіл і захист даних

Аналіз проводитимуть працівники, призначені генеральним комісаром Національного поліцейського агентства. Перед доступом до пристрою вони мають пояснити судді, чому пристрій підозрюють у використанні для злочинів і яким способом поліція планує отримати дані, після чого отримати дозвіл суду.

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Поліція зможе копіювати та аналізувати лише інформацію, що зберігалася на пристрої на момент доступу. Дані, необхідні для запобігання новим злочинам або для розслідувань, передаватимуть відповідним працівникам, а решту інформації видалятимуть одразу після завершення процедури. Постійного моніторингу пристроїв система не передбачає.

Контроль за діями поліції

Про кожен випадок віддаленого аналізу повідомлятимуть комісіям громадської безпеки, які контролюють діяльність поліції. Якщо комісія виявить проблему, вона зможе вимагати від керівника Національного поліцейського агентства або начальника поліції префектури вжити коригувальних заходів.

Власника пристрою, як правило, мають інформувати після завершення аналізу. У повідомленні повинні зазначити час і причину доступу, а також підозрюваний злочин. Якщо парламент ухвалить законопроєкт під час поточної сесії, зміни набудуть чинності протягом шести місяців після проголошення закону.

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