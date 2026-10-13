Японія та США переглядають правила для військових поза базами — Channel NewsAsia

Японія та Сполучені Штати розпочали консультації щодо правил поведінки американських військових поза межами баз після арешту морського піхотинця США за підозрою у вбивстві 39-річної жінки в місті Наха на японському острові Окінава. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Перегляд правил для військових

Міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі 13 жовтня заявив, що посадовці оцінюють, чи ефективно діють чинні обмеження для американських військовослужбовців. За його словами, на переговорах зі США розглядатимуть, зокрема, питання патрулювання та контролю за комендантською годиною.

Консультації на високому рівні стосуватимуться поведінки військових у неробочий час, а також політики «свободи», яка регулює приватну діяльність американського військового персоналу за межами баз.

Обмеження та реакція сторін

Чинні правила оновили у 2024 році після серії сексуальних нападів, у яких фігурували американські військові на Окінаві. Вони, зокрема, забороняють військовослужбовцям США вживати алкоголь у громадських місцях поза базами та відвідувати бари з 01:00 до 05:00.

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Після арешту морського піхотинця американські військові запровадили дводенну оперативну паузу для посилення дисципліни та стандартів, а згодом — місячну комендантську годину, що починається опівночі.

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті заявила, що консультації на високому та робочому рівнях почалися минулого тижня. Мотегі також провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо, який висловив співчуття у зв’язку з ймовірним злочином і запевнив у співпраці США зі слідством.

На Окінаві, де розміщена більшість із приблизно 54 тисяч американських військових у Японії, злочини за участю персоналу США раніше неодноразово спричиняли протести.

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