Японія вимагає консульського доступу до журналіста Юкі Імаї, якого 14 жовтня ФСБ Росії, держави-агресора, затримала в Южно-Сахалінську на острові Сахалін. Кореспондента газети Hokkaido Shimbun звинуватили у спробі отримати відомості про військовослужбовців у регіоні. Як повідомляє Deutsche Welle, російська влада перевезла журналіста до СІЗО «Лефортово» в Москві.

На телекадрах затримання співробітники ФСБ заходять до готельного номера Імаї, коли він спав. Суд постановив залишити 34-річного журналіста під вартою щонайменше до 12 грудня. За даними Міжнародної федерації журналістів, у разі засудження йому може загрожувати до 20 років ув’язнення. Організація закликала негайно звільнити Імаї.

Реакція Токіо та Москви

Працівникам посольства Японії в Москві відмовили у доступі до затриманого. Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі засудила арешт і відкинула твердження, що Імаї був шпигуном.

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Посол Росії Микола Ноздрьов заявив, що журналіста нібито затримали на місці злочину. Він також стверджував, що японські спецслужби використовують журналістів для збору секретної інформації з метою послабити безпеку та оборонні можливості Росії. Японський журналіст і автор Йодзі Гомі відкинув припущення, що репортери є платними шпигунами.

Напруження у відносинах

Експерт із міжнародних відносин Стівен Наґі припустив, що Москва може розглядати Імаї як можливий інструмент для обміну на громадян Росії, затриманих за кордоном. Водночас він вважає, що Токіо не погодиться на такий тиск, оскільки це могло б створити небезпечний прецедент.

Арешт відбувся на тлі погіршення відносин між Японією та Росією. У центрі напруження — давня суперечка щодо островів, які Японія називає Північними територіями, а Росія — Південними Курилами. У серпні президент Росії Володимир Путін відвідав ці спірні острови.

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