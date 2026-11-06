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Міністерство закордонних справ Японії висловило протест послу Росії в Токіо Миколі Ноздрьову через передачу російських активів Japan Tobacco International (JTI) під тимчасове управління. Японська сторона закликала Москву скасувати це рішення.

Міністерка фінансів Японії Сацукі Катаяма під час пресконференції заявила, що Токіо закликав російську владу переглянути рішення. За її словами, Японія неодноразово вимагала від Росії захищати законні інтереси японських громадян і бізнесу.

«Японія неодноразово закликала Росію захищати законні інтереси японських громадян і бізнесу», — наголосила Катаяма. Вона додала, що уряд продовжить уважно стежити за розвитком ситуації.

5 листопада президент РФ Володимир Путін підписав указ про передачу активів JTI в Росії під тимчасове управління акціонерного товариства «Промислові активи».

Рішення, зокрема, стосується тютюнових фабрик компанії в Ростові-на-Дону, Єльці та Санкт-Петербурзі. Як зазначало видання The Bell, найбільше значення має підприємство в Санкт-Петербурзі.

У 2023 році його виручка зросла з 55,9 млрд до 73,2 млрд рублів, а чистий прибуток сягнув рекордних 13,2 млрд рублів.

Про це 6 листопада повідомляє Kyodo News.

Нагадаємо, Путін забрав російські активи японського тютюнового гіганта Japan Tobacco International.

Раніше диктатор володимир путін підписав указ про передачу під «тимчасове управління» акціонерного товариства «Промислові активи» 100% долей у чотирьох російських підприємствах японської групи Japan Tobacco International (JTI), зокрема «Петро», «Крес Нева», «Дж.Т.І. Донской табак» та «Дж.Т.І. Єлець».

Алтайська компанія «Бочкарі», яка належить депутату законодавчих зборів Алтайського краю від партії «єдина росія» Вадиму Смагіну, звернулася до володимира путіна з проханням передати їй у тимчасове управління компанії АТ «Мултон» та ТОВ «Мултон партнерс».

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