Японія вкладе до $21 млрд у два заводи чипів у США — Channel NewsAsia

Японія інвестує до 21 млрд доларів у два заводи з виробництва напівпровідників у штаті Нью-Йорк, США. Підприємства перебуватимуть у спільній власності уряду США та японських учасників, а управлятиме ними GlobalFoundries, повідомляє Channel NewsAsia.

Участь США та GlobalFoundries

За даними GlobalFoundries, США отримають частку в нових підприємствах, однак увесь інвестиційний капітал надасть Японія. Компанія отримуватиме винагороду за будівництво й експлуатацію заводів, а також за ліцензування технологій виробництва чипів.

В окремій угоді уряд США отримає 4% акцій GlobalFoundries. Як повідомив Reuters генеральний директор компанії Тім Брін, після цього сукупна частка американського уряду у виробнику напівпровідників становитиме близько 7%.

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Клієнти та інвестиційна домовленість

GlobalFoundries керуватиме відносинами з клієнтами. За словами Бріна, серед перших клієнтів нових заводів будуть японська Renesas Electronics та Apple. Він також зазначив, що компанія прагне надавати пріоритет клієнтам зі США і Японії, хоча надалі очікує попиту й з боку компаній з інших країн.

Проєкт є частиною домовленості щодо японських інвестицій у США на 550 млрд доларів, укладеної адміністрацією президента Дональда Трампа торік. В обмін Сполучені Штати знизили мита на японські автомобілі та інші імпортні товари щонайменше з 25% до 15%.

Японія вже оголосила два пакети проєктів у межах цієї схеми загальною вартістю понад 100 млрд доларів. За умовами механізму доступні вільні грошові потоки від інвестицій спершу ділитимуться порівну між двома країнами до досягнення визначеного рівня розподілу, після чого 90% надходитимуть США. Брін також повідомив, що частина японських інвестицій може повернутися японським постачальникам обладнання для виробництва чипів, зокрема Tokyo Electron.

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