Японія вперше розгорне ракети Type 25 на навчаннях Keen Sword — The Japan Times

Японія вперше розгорне свої далекобійні протикорабельні ракети Type 25 за межами бази в префектурі Кумамото під час спільних зі США навчань Keen Sword 27. Маневри стартують у понеділок і триватимуть до 29 жовтня, повідомляє The Japan Times.

Наймасштабніші маневри

У навчаннях візьмуть участь близько 45 тисяч військовослужбовців Сил самооборони Японії та 12 тисяч американських військових. Це будуть найбільші двосторонні навчання Японії та США, а також перші маневри Keen Sword після створення в березні минулого року Об'єднаного оперативного командування Японії.

Пускові установки Type 25 доправили з табору Кенгун у Кумамото до маневрового району Онобару, що охоплює території префектур Нагасакі та Саґа. Дальність ракет становить приблизно 1 тисячу кілометрів. Пуски не проводитимуть: військові відпрацьовуватимуть процедури ураження кораблів у морі. За даними місцевих медіа, японські та американські військові мають обмінюватися даними наведення й спільно відпрацьовувати процедури запуску.

Американська система на Йонаґуні

США зі свого боку направлять на острів Йонаґуні в префектурі Окінава експедиційну систему ВМС і морської піхоти для ураження кораблів — Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Йонаґуні розташований приблизно за 110 кілометрів від Тайваню. Звідти система може уражати значну частину морських районів на північ і схід від острова.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Японія також тимчасово перекине на Йонаґуні протикорабельні ракети Type 88 і зенітні комплекси середньої дальності Type 03. Системи Type 88 додатково розгорнуть на острові Ішіґакі, де вже перебувають комплекси Type 03 і Type 12.

Участь партнерів

Голова Об'єднаного штабу Сил самооборони генерал Хіроакі Учікура заявив, що мета Keen Sword — посилити здатність союзників спільно реагувати на ситуації «сірої зони» та збройні напади. За його словами, під час навчань координуватимуть космічні, кібер- та електромагнітні операції. Він наголосив, що маневри не спрямовані проти якоїсь конкретної країни.

До Keen Sword долучаться ще сім країн. Франція, Німеччина, Нідерланди, Нова Зеландія та Філіппіни братимуть участь як країни-партнери вперше. Американські та японські військові також залучать конвертоплани Osprey, які виконуватимуть польоти до цивільних аеропортів на островах Міяко та Ішіґакі.

Читай нас у