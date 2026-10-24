Японія за пів року здійснила 152 вильоти на перехоплення російської авіації

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Упродовж шести місяців Японія здійснила 152 вильоти на перехоплення російської авіації, що стало антирекордним показником.

З 1 квітня до 30 вересня 2026 року Сили самооборони Японії виконали загалом 442 вильоти для перехоплення китайських і російських літаків, які становили загрозу для японських островів. Серед повітряних суден, за якими стежили японські винищувачі, були Су-35, Іл-20, Ту-95МС і Ту-142. На перехоплення російської авіації припало 152 вильоти. Як зазначає USNI News, згідно з новою публікацією, це рекордний показник.

"Для порівняння, за весь 2025 рік для перехоплення авіації РФ винищувачам Сил самооборони Японії довелось виконати всього 59 вильотів. По протидії авіації КНР статистика виглядає так - 285 вильотів за квітень-вересень 2026 року, та всього 198 вильотів за весь 2025 рік", - йдеться у матеріалі Defense Express.

За словами аналітиків, російські окупанти практикують як групові польоти своєї стратегічної авіації разом з Китаєм, а саме Ту-95МС та H-6, так і самостійні вильоти в напрямку Японських островів.

"Тут мали місце варіанти або із одиночними вильотами літаків радіолокаційної розвідки Іл-20, або ж вильоти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС і Ту-142 в супроводі винищувачів Су-35. Величина "кількість вильотів японської авіації" не завжди дорівнює величині "стільки літаків було залучено від авіації РФ та/або Китаю". Як приклад в наведеній вище публікації згадується те, що в одному із епізодів японські винищувачі пʼять днів підряд у серпні 2026 року вилітали на перехоплення одного і того ж китайського літака радіоелектронної розвідки Y-9", - підкреслюють експерти.

Проте, як зазначає видання, в такому випадку увагу привертає факт зростання інтенсивності вильотів російської та китайської авіації проти Японії, до якої Кремль ставиться вороже.

До прикладу, аналітики зауважують, що основна активність вильотів розвідувальної авіації РФ припадає на район острова Хоккайдо, який прилягає до Північних (Курильських) островів, частину території яких Росія повинна була повернути до складу Японії в межах однієї з міжнародних домовленостей.



"Виходить, що для демонстрації альянсу з Китаєм у Тихоокеанському регіоні та для цілей власного тиску на Японію Росія готова витрачати власний дефіцитний ресурс по стратегічній авіації, котра в першу чергу використовується для ударів по Україні", - підсумували у публікації.

Про це повідомляє Defense Express.

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