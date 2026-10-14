Уряд Японії підготував законопроєкт, який передбачає кримінальну відповідальність за несанкціоновані операції із землею поблизу важливих об’єктів, зокрема баз Сил самооборони, а також на безлюдних прикордонних островах. Про це повідомляє The Japan Times.

Попереднє погодження угод

Проєкт змін до закону про регулювання використання земель і проведення земельних обстежень представили правлячій Ліберально-демократичній партії перед запланованим внесенням до поточної парламентської сесії.

Регульованими зонами пропонують визначити території в радіусі приблизно 1 тисячі метрів від об’єктів Сил самооборони та Берегової охорони Японії, які вважають вразливими до атак дронів. До таких зон також мають увійти безлюдні прикордонні острови.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Можливі покарання

Земельні угоди в межах регульованих зон вимагатимуть попереднього дозволу центрального уряду. За порушення цієї вимоги законопроєкт передбачає до трьох років позбавлення волі або штраф до 3 мільйонів єн.

Уряд очікує схвалити законопроєкт на засіданні кабінету міністрів 23 жовтня. Запропоновані зміни також розширюють перелік важливих об’єктів, навколо яких визначають території для перевірки землекористування. До нього планують додати Імператорський палац, будівлю парламенту, офіс прем’єр-міністра та урядові будівлі організацій з управління кризовими ситуаціями. Наразі перелік переважно охоплює об’єкти Сил самооборони, американських військ у Японії та Берегової охорони Японії.

Читай нас у