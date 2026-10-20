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Японія розпочала місію Martian Moons eXploration (MMX), яка має дослідити Фобос і Деймос — два супутники Марса — та доставити на Землю зразки ґрунту з Фобоса. Космічний апарат вирушив у політ 20 жовтня 2026 року на ракеті H3. Місія розрахована приблизно на п’ять років і має допомогти вченим краще зрозуміти походження супутників Марса та ранню історію Сонячної системи.

MMX має не лише наукове значення. Місія розвиватиме технології посадки на невеликі небесні тіла, збору зразків і повернення їх на Землю. Ці компетенції важливі для наступних етапів дослідження далекого космосу, де держави прагнуть не тільки відправляти автоматичні апарати, а й навчитися використовувати місцеві ресурси для тривалих експедицій.

UA.News розповідає, що саме досліджуватиме японська місія, чому Фобос цікавить учених, які ресурси можна отримувати за межами Землі та які країни вже розвивають технології для їх використання.

Що відомо про японську місію MMX

Проєкт MMX очолює Японське агентство аерокосмічних досліджень JAXA. До міжнародної співпраці долучилися NASA, французький Національний центр космічних досліджень (CNES), Німецький аерокосмічний центр (DLR) та Європейське космічне агентство (ESA).

Апарат вирушив у космос із космодрому Танегасіма на південному заході Японії на ракеті H3. За планом JAXA, він має дістатися системи Марса у 2027 році, після чого розпочне дослідження його супутників. Повернення капсули зі зразками на Землю заплановане на 2031 рік.

Головна ціль експедиції — Фобос, більший із двох супутників Марса. Його розміри становлять приблизно 27 × 22 × 18 кілометрів, а орбіта проходить лише за кілька тисяч кілометрів від поверхні планети. Другий супутник, Деймос, значно менший і розташований далі від Марса.

Після прибуття до планети MMX досліджуватиме Фобос з орбіти, вивчатиме його поверхню, рельєф, склад і фізичні характеристики. На супутник також має спуститися невеликий дослідницький ровер IDEFIX, створений за участю французьких і німецьких фахівців. Він збиратиме інформацію про поверхню та допомагатиме визначити умови для роботи основного апарата.

Наступним етапом стане посадка MMX на Фобос. JAXA планує провести операції зі збору матеріалу щонайменше на двох ділянках поверхні та доставити на Землю не менше ніж 10 грамів зразків. Після цього апарат продовжить дослідження Марса та Деймоса, а потім вирушить назад до Землі.

Це перша місія, метою якої є повернення зразків із супутника Марса. Японія вже має досвід подібних операцій на менших небесних тілах: місія Hayabusa2 доставила на Землю матеріал з астероїда Рюгу. MMX має розвинути ці технології для значно складнішої експедиції до системи іншої планети.

Навіщо вченим ґрунт Фобоса

Походження Фобоса та Деймоса залишається одним із питань планетології. Їхній склад і структура можуть допомогти відтворити історію формування Марса та його найближчого оточення.

Учені досліджують два основні сценарії утворення супутників. За одним із них, вони могли сформуватися з матеріалу, який залишився після великого зіткнення Марса з іншим небесним тілом. Інший сценарій передбачає, що супутники є астероїдами, захопленими гравітацією планети.

Саме аналіз зразків дасть змогу дослідити речовини, які становлять поверхню Фобоса, у земних лабораторіях. Там матеріал можна буде вивчати за допомогою точних приладів, зіставляти його хімічний і мінеральний склад з іншими зразками та перевіряти дані, отримані безпосередньо в космосі.

Для цього на MMX встановлять наукові інструменти, які досліджуватимуть склад поверхні, її мінерали, рельєф, гравітаційні характеристики та внутрішню будову супутника. Один із приладів, MEGANE, розроблений за участю NASA, визначатиме елементний склад Фобоса за допомогою вимірювання нейтронів і гамма-випромінювання.

Дослідження також стосується історії речовин, з яких формувалися планети. Зразки можуть містити інформацію про матеріали, що існували на ранніх етапах розвитку Сонячної системи, зокрема про речовини, важливі для розуміння поширення води та органічних сполук. Саме тому результати місії цікавитимуть не лише фахівців із Марса, а й учених, які вивчають походження планет та умови виникнення життя.

Які ресурси можна отримувати в космосі

Дослідження Фобоса — частина ширшого напряму космічних програм, пов’язаного з використанням ресурсів за межами Землі. У галузі його називають використанням місцевих ресурсів, або ISRU (In-Situ Resource Utilization). Йдеться про видобування та перероблення матеріалів на небесних тілах, щоб забезпечувати ними космічні апарати, роботизовані комплекси та майбутні експедиції.

Один із найважливіших ресурсів — вода. Її лід виявлено в затінених ділянках поблизу полюсів Місяця, а на Марсі вода існує, зокрема, у формі підповерхневого льоду. Якщо технології дадуть змогу видобувати її та ефективно очищати, вона зможе забезпечувати потреби екіпажів, використовуватися для технічних процесів і слугувати сировиною для отримання водню та кисню.

Кисень потрібен для дихання, а разом з іншими компонентами може використовуватися як окисник ракетного палива. На Марсі його можна отримувати з вуглекислого газу, який становить основну частину атмосфери планети. Це продемонстрував експеримент MOXIE на марсоході Perseverance: пристрій забирав марсіанське повітря та електрохімічно виділяв із нього кисень.

Експеримент підтвердив працездатність такого підходу в умовах Марса.

Інший напрям — використання місячного ґрунту, або реголіту. Він містить силікати та сполуки різних елементів, зокрема заліза, алюмінію й кремнію. Науковці та інженери досліджують способи перероблення цього матеріалу для отримання кисню, металів і сировини для будівельних конструкцій. Такий підхід може бути корисним під час створення інфраструктури на поверхні Місяця, адже доставляти кожен матеріал із Землі дорого.

Окремий інтерес становлять астероїди. Залежно від їхнього типу вони можуть містити метали, силікати, вуглецеві сполуки та мінерали з водою. Проте склад різних астероїдів відрізняється, а наявність корисних елементів сама собою не означає, що їх можна економічно видобувати. Для цього необхідно доставити обладнання, забезпечити енергопостачання, організувати перероблення сировини й транспортування отриманого матеріалу.

NASA розглядає воду, кисень, метан і будівельні матеріали як ключові напрями розвитку технологій використання космічних ресурсів. Агентство наголошує, що для практичного застосування цих технологій потрібно краще визначити розташування ресурсів, їхню концентрацію та доступність.

Хто просунувся в освоєнні космічних ресурсів

США, Китай, Японія та європейські країни розвивають різні складові технологій дослідження космосу: від доставлення зразків до експериментів із виробництва кисню та пошуку водяного льоду. Наразі основні практичні результати пов’язані з роботизованими місіями, картографуванням небесних тіл і перевіркою окремих технологій. Повноцінний промисловий видобуток ресурсів на інших планетах ще не став реальністю.

США мають широку програму дослідження Місяця та Марса. NASA розвиває програму Artemis, яка передбачає повернення астронавтів на Місяць, а також фінансує технології, необхідні для тривалої присутності людини на його поверхні. Серед пріоритетів — пошук водяного льоду, отримання кисню з місячного ґрунту, виробництво енергії та використання місцевих матеріалів для будівництва.

У вересні 2026 року NASA оголосило про новий набір пропозицій для розвитку технологій місячної інфраструктури. Серед напрямів — системи виділення кисню з реголіту, енергетичне обладнання та виробництво матеріалів безпосередньо на Місяці.

Китай за останні роки досяг значних результатів у дослідженні Місяця. У 2024 році місія Chang’e-6 доставила на Землю 1935,3 грама зразків із його зворотного боку — вперше в історії. Матеріал передали науковцям для вивчення геологічної історії Місяця та відмінностей між його регіонами.

Повернення зразків є важливим етапом для дослідження ресурсів: воно дає змогу детально визначити склад ґрунту та оцінити, які речовини містяться в конкретних районах. Водночас місія Chang’e-6 була науковою експедицією зі збору зразків, а не промисловим видобувним проєктом.

Японія розвиває інший напрям — високоточні операції на невеликих небесних тілах. Місії Hayabusa та Hayabusa2 доставили на Землю зразки астероїдів, а MMX має перенести цей досвід на супутник Марса. Для цього потрібні системи навігації, автономного керування, посадки та збору матеріалу в умовах слабкої гравітації.

Європейське космічне агентство також підтримує дослідження ресурсів. Зокрема, ESA та Європейський центр інновацій космічних ресурсів проводять технологічні конкурси, присвячені використанню місячного реголіту для створення майбутньої інфраструктури. Серед розробок, які розглядають, — способи перетворення місцевого матеріалу на будівельні елементи та обладнання.

Отже, США мають значний комплекс програм і технологічних розробок для майбутніх експедицій, Китай продемонстрував можливість повертати зразки зі складних ділянок Місяця, Японія спеціалізується на місіях до малих небесних тіл, а європейські установи розвивають окремі технології використання місцевих матеріалів. Ці напрями доповнюють один одного, але їхні результати поки не означають початку масштабного видобутку ресурсів у космосі.

Чому країни змагаються за космос

Космічні програми мають наукове, технологічне та стратегічне значення. Можливість доставляти апарати на інші небесні тіла, повертати зразки й проводити складні операції на відстані свідчить про рівень розвитку ракетної техніки, робототехніки, систем зв’язку, навігації та автономного керування.

Доступ до ресурсів може стати важливою складовою майбутніх довготривалих місій. Якщо воду, кисень або будівельні матеріали вдасться отримувати на місці, експедиціям доведеться перевозити із Землі менше вантажів. Це може полегшити забезпечення баз на Місяці та підготовку польотів до Марса.

Водночас держави розвивають космічні програми й для підтримки власної промисловості. Розроблення ракет, посадкових модулів, роботизованих систем та обладнання для дослідження інших планет створює попит на високотехнологічні виробництва й наукові дослідження. Міжнародні місії, як-от MMX, дають змогу об’єднувати компетенції різних країн, водночас розвиваючи їхні національні космічні програми.

Для Японії MMX — наступний крок після успішних місій до астероїдів. Для партнерів проєкту це можливість долучитися до дослідження Марса та перевірити інструменти, які працюватимуть у складних умовах. Для всієї космічної галузі місія стане перевіркою технологій, необхідних для подорожей до супутників планет і повернення матеріалів із них.

Що може змінити місія MMX

Основний результат MMX залежатиме від виконання кількох складних завдань: досягнення системи Марса, дослідження Фобоса й Деймоса, посадки на Фобос, збору зразків та повернення капсули на Землю. Кожен із цих етапів потребує точного керування й роботи обладнання на великій відстані від Землі.

Науковці отримають можливість вивчити матеріал із Фобоса в лабораторіях, а інженери — перевірити технології для майбутніх експедицій до малих небесних тіл. Ці результати доповнять досвід попередніх місій до астероїдів і досліджень Місяця.

Водночас освоєння космічних ресурсів потребує окремих технологічних проривів: необхідно знаходити придатні для використання матеріали, розробляти системи їхнього видобутку й перероблення, забезпечувати енергією обладнання та організовувати роботу в умовах низької гравітації й екстремальних температур.

Японська місія MMX не призначена для промислового видобутку ресурсів. Її завдання — дослідити супутники Марса, повернути зразки та вдосконалити технології космічних досліджень. Однак саме такі експедиції створюють наукову й технічну основу для наступного етапу освоєння Сонячної системи, у якому використання місцевих ресурсів може відіграти важливу роль.

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