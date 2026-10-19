Японія запустила зонд MMX до супутника Марса Фобоса — The Japan Times

Японія 20 жовтня успішно запустила з космодрому Танегасіма в префектурі Каґосіма ракету H3 із міжпланетним зондом Martian Moons eXploration, або MMX. Апарат Японського агентства аерокосмічних досліджень JAXA вирушив до супутників Марса в межах п’ятирічної місії з повернення зразків із Фобоса.

Ракета стартувала о 4:41 за місцевим часом. Це перший випадок, коли флагманську японську ракету H3 використали для відправлення космічного апарата в міжпланетний простір. Як повідомляє The Japan Times, MMX має відокремитися від ракети через одну годину й 11 хвилин після старту.

Посадка на Фобос у 2029 році

Очікується, що зонд прибуде до Марса в серпні 2027 року, після чого розпочне спостереження та підготовку до посадок на Фобосі — більшому з двох супутників планети. Фобос має діаметр близько 27 кілометрів і обертається навколо Марса на відстані приблизно 6 тисяч кілометрів.

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У 2029 році MMX планує здійснити дві посадки та зібрати щонайменше 10 грамів матеріалу з глибини не менше двох сантиметрів під поверхнею. Перед цим невеликий ровер IDEFIX, створений за участі французького космічного агентства CNES, Німецького центру авіації та космонавтики і JAXA, досліджуватиме рельєф для вибору безпечного місця посадки.

Зразки мають повернутися у 2031 році

Після прольотних спостережень другого марсіанського супутника, Деймоса, апарат має розпочати шлях до Землі в листопаді 2030 року. Капсула зі зразками, за планом, приземлиться в Австралії у липні 2031 року.

Науковці розраховують, що матеріал із Фобоса допоможе з’ясувати походження марсіанських супутників. Одна з теорій передбачає, що Фобос і Деймос є астероїдами, захопленими гравітацією Марса; інша — що вони утворилися з уламків після великого зіткнення Марса з іншим небесним тілом. Дослідження також може дати відомості про розподіл води й органічних сполук у ранній Сонячній системі.

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