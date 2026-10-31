Японія зажадала від Росії звільнити затриманого на Сахаліні журналіста

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Міністр закордонних справ Японії Тосіміцу Мотегі під час зустрічі з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим зажадав негайного звільнення японського журналіста, затриманого на Сахаліні за підозрою у шпигунстві.

Переговори відбулися 30 жовтня в американській Атланті на полях зустрічі міністрів закордонних справ країн G20.

За інформацією Міністерства закордонних справ Японії, Мотегі рішуче порушив питання затримання громадянина своєї країни та наголосив на необхідності його негайного звільнення.

«Міністр Мотегі рішуче зажадав його негайного звільнення», — йдеться в заяві японського зовнішньополітичного відомства.

Крім того, під час зустрічі японський дипломат закликав Москву докласти зусиль для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.

Джерело: Міністерство закордонних справ Японії

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