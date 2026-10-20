Японія знову купуватиме українську курятину після п’яти років перерви

Японія відновлює імпорт українського м’яса птиці, яєць і продукції з них після п’яти років обмежень. Рішення ухвалили 16 жовтня. Воно відкриває для українських виробників нові можливості на японському ринку та може сприяти розвитку торгівлі між двома країнами.

Японія відновлює імпорт українського м’яса птиці, яєць і продуктів із них. За словами дипломата, обмеження діяли протягом п’яти років. Рішення про відновлення імпорту ухвалили 16 жовтня. Воно дасть українським виробникам можливість знову постачати свою продукцію на японський ринок. «Після п’яти років обмежень Японія відновлює імпорт українського м’яса птиці, яєць та продукції з них. Високо цінуємо це важливе рішення, ухвалене 16 жовтня, яке відкриває нові можливості для українських виробників та є вагомим кроком у розвитку торговельно-економічного співробітництва між нашими країнами», — зазначив Лутовінов.

Посол також повідомив, що мав нагоду особисто подякувати японській стороні за це рішення. Він зустрівся із заступником генерального директора Бюро експорту та міжнародних справ Міністерства сільського, лісового та рибного господарства Японії Ейджі Танакою. Україна та Японія продовжують працювати над розширенням доступу українських товарів до японського ринку. За словами Лутовінова, сторони прагнуть розвивати економічні зв’язки та створювати більше можливостей для співпраці. «Продовжуємо спільну роботу над розширенням доступу української продукції до японського ринку та поглибленням двостороннього економічного співробітництва», — підсумував дипломат.

Відновлення імпорту може стати додатковою можливістю для українських виробників м’яса птиці та яєць. Водночас конкретні обсяги майбутніх постачань і терміни їх початку в повідомленні посла не уточнюються. Про це повідомив посол України в Японії Юрій Лутовінов у Facebook.

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