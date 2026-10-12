Японська асоціація створила сертифікацію для репетиторських шкіл — The Japan Times

У Японії Асоціація репетиторських шкіл Японії створила систему сертифікації для закладів додаткової освіти, які запроваджують заходи проти сексуального насильства щодо дітей. Як повідомляє The Japan Times, подавати заявки на сертифікацію можна буде з 16 листопада.

Умови для отримання сертифіката

Для отримання сертифіката репетиторські школи мають відповідати кільком критеріям. Зокрема, необхідно встановити щонайменше одну камеру спостереження в кожному класі, проводити навчання працівників, створити консультаційний пункт і затвердити правила розгляду випадків сексуального насильства.

Заклади, які пройдуть сертифікацію, отримають спеціальний знак. Його можна буде розміщувати в класах та інших приміщеннях, а також на сайтах шкіл. Сертифікат потрібно буде поновлювати раз на два роки.

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Підготовка до нової системи перевірок

Ініціативу запустили напередодні введення 25 грудня японського аналога британської служби Disclosure and Barring Service. Нова система зобов'язуватиме заклади, зокрема школи та ліцензовані дитячі садки, перевіряти відомості про сексуальні злочини вчителів та інших працівників, чия робота передбачає контакти з дітьми.

Репетиторські школи й спортивні клуби зможуть долучатися до цієї системи добровільно, водночас заклади, де працюють один або два викладачі, будуть від неї звільнені. До Асоціації репетиторських шкіл Японії входять близько 400 закладів, однак її сертифікація буде доступною для всіх таких шкіл. Представник асоціації заявив, що ініціатива має допомогти їм підготуватися до програми перевірок.

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