Японське метеоагентство зафіксувало рекордну силу Ель-Ніньйо — The Japan Times

У Японії метеорологічне агентство повідомило, що Ель-Ніньйо досягло рекордної сили. У вересні температура поверхні моря в ділянці тропічного Тихого океану, за якою стежить агентство, була на 4°C вищою за норму — це найвищий показник у спостереженнях від 1949 року, повідомляє The Japan Times.

Попередній рекорд 1997 року

Попередній максимум зафіксували в грудні 1997 року, коли відхилення температури морської поверхні від норми становило 3,7°C. Ель-Ніньйо — природне кліматичне явище, за якого нагріваються поверхневі води центральної та східної частин екваторіального Тихого океану. Воно впливає на вітри, атмосферний тиск і режим опадів у різних частинах світу.

Прогноз на зиму

Японське агентство прогнозує зі 100-відсотковою ймовірністю, що Ель-Ніньйо збережеться протягом зими в Північній півкулі. Такий прогноз узгоджується з оцінкою Центру прогнозування клімату США, який очікує збереження явища щонайменше до періоду січень—березень.

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Всесвітня метеорологічна організація напередодні також заявила, що Ель-Ніньйо може стати найінтенсивнішим за весь час спостережень. Її оцінка базується на даних регіону Ніньйо 3.4, який частково перетинається, але розташований західніше від регіону Ніньйо 3, що його відстежує японське агентство.

Явище вже порушило погодні умови у світі: в Індії зафіксували найслабший мусон більш ніж за десятиліття, в Індонезії посилилися лісові пожежі, а у Бразилії виникли ризики для виробництва цукру та кави.

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