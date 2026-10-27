Явка на найважливіших в історії Ізраїлю виборах сягнула рекордних 44,9%

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Станом на 14:00 за місцевим часом на парламентських виборах в Ізраїлі проголосували 44,9% виборців. Це найвищий показник за цей час із 1973 року, коли почали вести відповідну статистику.

Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 і працюватимуть до 22:00. Виборці, які стануть у чергу до завершення голосування, зможуть віддати свої голоси. На окремих дільницях досі спостерігаються довгі черги.

Особливо високу активність зафіксували в населених пунктах із переважно арабським населенням. Соціологи зазначають, що голоси арабських виборців можуть суттєво вплинути на результати, оскільки жодна з основних політичних коаліцій, за даними опитувань, не має достатньої підтримки для формування парламентської більшості без союзників.

На тлі високої явки прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу закликав прихильників правих сил активніше йти на виборчі дільниці. Водночас він звинуватив прихильників арабської партії РААМ у спробах «вкрасти вибори».

Ці парламентські вибори стали першими в Ізраїлі після нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року. Нетаньягу очолює правлячу коаліцію, тоді як серед представників опозиції — колишній начальник Генштабу Гаді Айзенкот, який закликає до політичних змін і відновлення міжнародного іміджу країни.

Джерело: Ynet (ynetnews.com)

На виборчих дільницях в Ізраїлі 27 жовтня під час виборів до 26-го Кнесету виникли довгі черги. Зокрема, про тривале очікування повідомляли в невеликих громадах поблизу кордону із сектором Гази. Людина, позначена ініціалом A., розповіла, що залишила дільницю після 45 хвилин очікування та вирішила повернутися ввечері.

В Ізраїлі Асоціація громадянських прав (ACRI) заявила про можливі перешкоди голосуванню на дільницях в арабських громадах під час виборів 27 жовтня. Організація звернулася до голови Центральної виборчої комісії, судді Ноама Сольберга, із закликом терміново направити інспекторів на дільниці.

В Ізраїлі пов’язана з протестним рухом Мережа підтримки затриманих поширила звернення до громадян, які прилітають із-за кордону для участі у виборах. Їм порадили зберегти номери спеціальної екстреної гарячої лінії, роздрукувати їх та покласти до паспорта на випадок, якщо поліція забере телефони.

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