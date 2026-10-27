Явка на виборах до Кнесету сягнула 74,3% — найвищий показник за 38 років

Станом на 20:00 явка на виборах до Кнесету 26-го скликання в Ізраїлі становила 74,3%. Це найвищий показник за останні 38 років на цей час голосування, хоча рекорд 1988 року поки залишається неперевершеним. Кількість виборців, які прийшли на дільниці, приблизно на 12% більша, ніж під час попередніх виборів.

Про це повідомив виконувач обов’язків генерального директора Центральної виборчої комісії Ізраїлю Дін Лівне. За його даними, станом на 20:00 проголосували 74,3% виборців. Це помітно більше, ніж на попередніх виборах до Кнесету у 2022 році. Тоді на цей самий час явка становила 66,3%.

Показник 2026 року також перевищив результат 1973-го, коли до 20:00 на дільниці прийшли 73,4% виборців. Водночас абсолютний рекорд за цей час доби залишається за виборами 1988 року. Тоді проголосували 75,6% виборців — на 1,3 відсоткового пункта більше, ніж цьогоріч. Таким чином, нинішня явка стала найвищою за останні 38 років, якщо порівнювати показники станом на 20:00. Водночас остаточні дані ще можуть змінитися після завершення голосування та підрахунку бюлетенів.

Кількість виборців зросла приблизно на 12%

Дін Лівне також повідомив, що абсолютна кількість людей, які проголосували, приблизно на 12% перевищила показник попередніх виборів. Висока явка свідчить про активну участь громадян у голосуванні. Однак сама по собі вона не дає змоги визначити, які партії чи кандидати отримають найбільшу підтримку. Для цього потрібно дочекатися результатів підрахунку голосів.

Коли оголосять перші результати

На більшості виборчих дільниць голосування має завершитися о 22:00. Після закриття дільниць ізраїльські телеканали оприлюднять результати екзитполів. Екзитполи — це опитування виборців після голосування. Вони допомагають попередньо оцінити результати виборів, але не є офіційним підрахунком голосів. Остаточні результати Центральна виборча комісія оголосить після опрацювання бюлетенів.

Отже, станом на 20:00 явка на виборах до Кнесету становила 74,3%. Цей показник перевищив результати 2022-го та 1973 року, але залишився нижчим за рівень 1988-го, коли за дві години до завершення голосування проголосували 75,6% виборців. Про це повідомляє newsru.co.il.

Станом на 14:00 за місцевим часом на парламентських виборах в Ізраїлі проголосували 44,9% виборців. Це найвищий показник за цей час із 1973 року, коли почали вести відповідну статистику.

На виборчих дільницях в Ізраїлі 27 жовтня під час виборів до 26-го Кнесету виникли довгі черги. Зокрема, про тривале очікування повідомляли в невеликих громадах поблизу кордону із сектором Гази. Людина, позначена ініціалом A., розповіла, що залишила дільницю після 45 хвилин очікування та вирішила повернутися ввечері.

В Ізраїлі Асоціація громадянських прав (ACRI) заявила про можливіперешкоди голосуванню на дільницях в арабських громадах під час виборів 27 жовтня. Організація звернулася до голови Центральної виборчої комісії, судді Ноама Сольберга, із закликом терміново направити інспекторів на дільниці.

В Ізраїлі пов’язана з протестним рухом Мережа підтримки затриманих поширила звернення до громадян, які прилітають із-за кордону для участі у виборах. Їм порадили зберегти номери спеціальної екстреної гарячої лінії, роздрукувати їх та покласти до паспорта на випадок, якщо поліція забере телефони.

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