Явка на виборах до Сейму Латвії становила 51% — LSM English

У Латвії явка на виборах до Сейму 3 жовтня становила 51%. Дослідник політичної участі Латвійського університету Юрій Нікішін назвав її історично низькою та зазначив, що зниження виборчої активності спостерігають і в інших європейських країнах.

Як повідомляє LSM English, Нікішін досліджує політичну участь у Латвії близько 15 років. За його словами, участь у голосуванні потребує часу, зокрема для ознайомлення з програмами партій, кандидатами, їхньою репутацією та попередньою діяльністю.

Недовіра до політики

На думку дослідника, частина людей не бачить у пропозиціях партій і роботі політиків очікуваних результатів, чесності та послідовності. Тому політику нерідко сприймають як «брудну справу», а вибір виборців може більше залежати від довіри до конкретних політиків, ніж від програм або політичної орієнтації партій.

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Нікішін також звернув увагу, що в Латвії є помітна частка громадян, які позитивно оцінюють і демократію, і систему, зосереджену на сильному лідері, якому не потрібно зважати на парламент та вибори. Він пов’язав це з прагненням частини суспільства бачити політика, здатного швидко й авторитетно розв’язувати проблеми.

Ризики відчуження виборців

За оцінкою Нікішина, низька явка не обов’язково спричинить масові протести, заворушення або спроби насильницької зміни влади в Латвії. Водночас у частини громадян може накопичуватися відчуження від політичної системи та уявлення про її недостатню суспільну легітимність.

Дослідник також вказав на ризики обмеження впливу неурядових організацій і медіа на суспільну дискусію. На його думку, критика НУО, які часто оцінюють дії влади, може ставати пошуком «цапа-відбувайла» замість аналізу неефективного чи непрозорого використання державних коштів.

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