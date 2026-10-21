ICE може депортувати тяжкохворих мігрантів із Флориди до Африки — The Guardian

Родичі затриманих мігрантів і правозахисники заявили, що Служба імміграційного та митного контролю США (ICE) може найближчим часом депортувати тяжкохворих людей із двох центрів утримання у Флориді до африканських країн. Про це повідомляє The Guardian.

За даними організації Workers Circle, рейси можуть відбутися вже цього тижня. Її представниця з питань прав мігрантів Аріанн Бетанкурт розповіла, що затриманих викликали на співбесіди з працівниками, відповідальними за депортації. Там їм нібито повідомляли, що Мексика не прийме їх через стан здоров’я, тому їх відправлять до Африки.

Ймовірні рейси до ЦАР і Бурунді

Імміграційна адвокатка Шалін Флухарті заявила, що, за інформацією від затриманих, плануються два рейси до Африки — імовірно, до Центральноафриканської Республіки та Бурунді. Вона наголосила, що тривалі перельоти можуть бути особливо небезпечними для людей із серцевими захворюваннями, ризиком інсульту або діабетом, яким потрібні регулярне харчування та інсулін.

Флухарті також сказала, що під час попередніх депортацій людей заковували кайданками за руки, ноги й талію. За її словами, тих, хто скаржився, іноді поміщали у фіксувальні засоби для всього тіла, що обмежували рухи. Вона пов’язала ці відомості з досвідом попередніх депортацій, а не з підтвердженими деталями запланованих рейсів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Скарги на медичну допомогу та переповненість

Серед затриманих, яких можуть депортувати, є 41-річний громадянин Куби Нослен Сендра, якого утримують у центрі Krome North у Маямі. Його дружина Аніслей Кортес заявила, що чоловік має неконтрольований діабет і гострий панкреатит, через який раніше цього року кілька тижнів провів у лікарні. За її словами, за час утримання він втратив понад 50 фунтів ваги, не отримував ліків і достатньої кількості їжі.

Йдеться також про людей, яких утримують у центрі Broward Transitional Center у Помпано-Біч. Обидва заклади працюють приватно від імені ICE. Минулого місяця урядові інспектори повідомили про серйозну переповненість Krome: у центрі утримували 1102 людей за максимальної місткості 882. У звіті зазначали, що це ставить під загрозу безпечну та впорядковану роботу установи.

Інспектори також зафіксували недостатню кількість справних туалетів, умивальників і душових. На запит The Guardian речник Міністерства внутрішньої безпеки США попросив надати персональні дані затриманих, однак після отримання інформації про Сендру додатково не відповів.

За даними видання, Верховний суд США минулого місяця схвалив практику депортацій до так званих третіх країн. Сотні затриманих уже депортували щонайменше до десятка африканських держав, із якими вони не мали зв’язків.

Читай нас у