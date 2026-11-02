ICE повторно затримує мігрантів після звільнення судами — The Guardian

У США Імміграційна та митна служба (ICE) повторно затримує іммігрантів, яких звільнили з-під варти після задоволення судами клопотань habeas corpus. The Guardian виявила щонайменше 20 таких випадків у країні за останній рік, посилаючись на судові документи, адвокатів і медіаповідомлення.

Повторні затримання

Клопотання habeas corpus дає змогу оскаржити у федеральному суді право уряду утримувати людину під вартою, поки розглядається її основна юридична справа. За даними дослідження ProPublica, через збільшення кількості арештів і затримань іммігранти подали понад 91 тисячу таких клопотань. Від 25 січня їх подали більше, ніж за три попередні президентські адміністрації разом, зокрема за перший термін Дональда Трампа.

Адвокатка National Immigration Project Бріджит Пранцателлі заявила про різке зростання випадків, коли людей після звільнення за клопотанням habeas corpus швидко затримують знову, нерідко всупереч судовим приписам. Її 77-річного клієнта, палестинця Акрама Махмуда Омара, ICE повторно затримала протягом 10 днів після звільнення. Під час попереднього утримання в центрі Camp 57 при в’язниці штату Луїзіана в Анголі він переніс серцевий напад.

У штаті Міннесота сімох іммігрантів повторно затримали ще до того, як вони залишили установу утримання у федеральній будівлі Віппл поблизу Міннеаполіса. Адвокат двох із них Деніел С’ютор заявив, що передача людей безпосередньо кільком співробітникам не відповідає судовому розпорядженню про звільнення.

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У жовтні Апеляційний суд десятого округу США в Колорадо відмовив уряду в спробі закрити одне з клопотань habeas corpus, посилаючись на наявну практику повторного взяття під варту негромадян, яким надали судовий захист. У Луїзіані федеральний суддя притягнув високопосадовця федеральної імміграційної служби до відповідальності за неповагу до суду у справі Ібрагіма Мохаммеда, якого ICE повторно затримувала тричі.

Депортації до третіх країн

Юристи пов’язують частину повторних затримань із намаганнями адміністрації Трампа депортувати людей до третіх країн, громадянства яких вони не мають і з якими часто не пов’язані. Йдеться, зокрема, про осіб, яких не можуть вислати до країни походження через відмову держави їх прийняти або через наданий захист від депортації туди.

За даними матеріалу, понад 25 тисяч негромадян США депортували до країн, які не є їхніми країнами походження, попри можливий ризик катувань або переслідувань. Правозахисні експерти вважають, що утримання таких людей у в’язницях чи охоронюваних готелях і тиск із метою змусити їх повернутися до країн походження суперечать Конвенції проти катувань.

У вересні апеляційний суд постановив, що адміністрація Трампа має завчасно повідомляти про депортації до третіх країн і давати іммігрантам можливість оскаржити видворення. Невдовзі Верховний суд США в екстреному порядку призупинив дію цього рішення, що дало адміністрації змогу продовжувати швидкі депортації до третіх країн.

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