ICJ розкритикувала захоплення Конституційного трибуналу Польщі — Notes from Poland

Міжнародна комісія юристів (ICJ) розкритикувала дії групи суддів, які фактично взяли під контроль Конституційний трибунал Польщі та відсторонили його голову Богдана Свєнчковського і заступника Бартломея Соханьського. На думку організації, ці дії суперечать міжнародним стандартам незалежності судової влади, повідомляє Notes from Poland.

У п’ятницю вісім суддів, обраних цього року парламентською більшістю, оголосили про відсторонення Свєнчковського та Соханьського. Вони заявили, що посадовці неналежно виконували свої обов’язки. Біля будівлі трибуналу чергували значні сили поліції, які стримували протестувальників, зокрема опозиційних політиків, та не дозволили Свєнчковському і Соханьському потрапити на територію установи.

Позиція Міжнародної комісії юристів

Генеральний секретар ICJ Сантьяго Кантон також розкритикував президента Польщі Кароля Навроцького за відмову привести до присяги п’ятьох із восьми суддів, обраних парламентом цього року. За словами Кантона, це порушує міжнародні стандарти та суперечить тимчасовим заходам, вказаним Європейським судом з прав людини.

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У травні ЄСПЛ застосував тимчасовий захід, за яким усі обрані парламентом судді мали отримати можливість працювати у трибуналі. Навроцький і Свєнчковський не виконали цього заходу, стверджуючи, що ЄСПЛ не має повноважень ухвалювати таке рішення. ICJ також зазначила, що витоки кризи в Конституційному трибуналі сягають десятирічної давнини та пов’язані, зокрема, з незаконними призначеннями суддів за часів уряду партії «Право і справедливість».

Дисциплінарні процедури та реакція уряду

Пізніше у вівторок, після заяви ICJ, вісім суддів провели перші загальні збори та продовжили дисциплінарні процедури щодо Свєнчковського і Соханьського. Міністр юстиції Вальдемар Журек подав шість звернень до трибуналу щодо скасування імунітету Свєнчковського, щоб той міг постати перед обвинуваченнями у низці ймовірних злочинів, пов’язаних із його роботою на посаді голови трибуналу та попередньою діяльністю в прокуратурі за уряду «Права і справедливості».

Дії суддів спричинили розбіжності й серед польських правозахисників. Правління Гельсінського фонду з прав людини заявило, що не бачить чіткої правової підстави для відсторонення керівництва трибуналу. Після цього у відставку подали шестеро з восьми членів ради фонду. Прем’єр-міністр Дональд Туск заявляв, що ці дії були необхідними для того, щоб законно обрані судді змогли обійняти посади та щоб відновити легітимність суду. Згодом він запропонував Навроцькому особисту зустріч для обговорення кризи.

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