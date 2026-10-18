Idac тимчасово відкликав обвинувачення проти двох ексменеджерів Eskom — TimesLIVE

Директорат з розслідування корупції (Idac) тимчасово відкликав обвинувачення проти колишніх високопосадовців Eskom Абрама Масанго та Франса Хлакуді у справі про ймовірні шахрайство та корупцію навколо Kusile. Водночас відомство заявило, що обвинувачення буде поновлено, повідомляє TimesLIVE.

Речник Idac Генрі Мамотхаме не пояснив причин тимчасового відкликання обвинувачень. Провадження перебуває в судах понад п’ять років.

Контракти та інші обвинувачені

Спочатку у справі фігурували п’ятеро обвинувачених. Вона стосувалася контрактів із Tubular Construction Projects на 745 млн рандів, сума яких згодом зросла до 1,4 млрд рандів. Сторона обвинувачення стверджує, що Масанго та Хлакуді отримали приблизно 30 млн рандів хабарів.

Двоє інших обвинувачених — Гадсон Кгомоесвана та громадянин Великої Британії Томас Ломас — визнали неправомірні дії та були засуджені на підставі угоди про визнання вини й призначення покарання. Ломаса екстрадували з Великої Британії для участі у справі. Мамотхаме зазначив, що за умовами угоди засуджені мають надавати стороні обвинувачення необхідну інформацію в межах кримінального провадження.

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Арешт активів залишається чинним

Викладач права Університету Преторії Ллевелін Керл’юїс припустив, що прокурори можуть переглядати докази проти Масанго та Хлакуді. Він зауважив, що тривале провадження може ускладнити отримання обвинувального вироку, оскільки докази можуть зникати, а свідки — забувати обставини.

Тимчасове відкликання кримінальних обвинувачень не припиняє процедури конфіскації активів. У травні 2021 року підрозділ з конфіскації активів наклав арешт на майно загальною вартістю 1,4 млрд рандів, зокрема нерухомість у Бедфордв’ю та Преторії. За словами Мамотхаме, відповідна судова заборона діятиме, доки її не скасують.

Масанго через адвокатів назвав рішення полегшенням після кількох складних років для нього та його родини. Він відмовився коментувати обставини справи, причини відкликання обвинувачень і можливі подальші провадження.

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