Ifo: фокус Німеччини на середніх технологіях стримує зростання — Anadolu Agency

У Німеччині концентрація досліджень і розробок у секторах середніх технологій послаблює конкурентоспроможність країни та стримує економічне зростання. Такого висновку дійшли дослідники Ifo Institute Олівер Фальк і Юйчен Го, повідомляє Anadolu Agency.

Розрив із США та Китаєм

Автори дослідження назвали однією з причин слабкого економічного зростання Європи інноваційний дефіцит, відомий як пастка середніх технологій. За їхніми даними, економіки з вищими темпами зростання спрямовують більшу частину витрат на дослідження та розробки у високотехнологічні сфери, зокрема біотехнології, апаратне й програмне забезпечення та аерокосмічну галузь.

Натомість у Німеччині дослідження та розробки значною мірою зосереджені на машинобудуванні й автомобілебудуванні, які належать до секторів середніх технологій. У 2023 році на високотехнологічні галузі припадало 20% витрат обробної промисловості Німеччини на дослідження та розробки, тоді як у США цей показник становив 68%.

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Значення структури витрат

Частка секторів середніх технологій у витратах обробної промисловості Німеччини на дослідження та розробки досягла 76%, перевищивши середній показник вибірки у 56%. Водночас частка високотехнологічних напрямів у країні скоротилася з 32% у 1995 році приблизно до 20% у 2023-му.

Дослідники проаналізували дані 18 країн за 2000–2024 роки. Вони встановили, що збільшення частки витрат на дослідження та розробки у високотехнологічних секторах на 10 відсоткових пунктів пов’язане зі збільшенням річних темпів економічного зростання на душу населення в середньостроковій перспективі на 0,5 відсоткового пункту. Водночас прямого зв’язку між загальним обсягом витрат на дослідження та розробки й економічним зростанням на душу населення не виявили. Автори закликали політиків не обмежуватися кількісними цілями фінансування та реформувати умови для інновацій.

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