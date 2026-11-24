Польська тенісистка Іга Свьонтек вирішила наразі не розширювати тренерський штаб другим наставником. Вона продовжить підготовку до нового сезону під керівництвом іспанського тренера Франсіско Роїга, повідомляє Interia Sport з посиланням на Sport.pl.

Підтвердження менеджерки

Менеджерка Свьонтек із питань зв’язків із громадськістю Дорота Кжевінська підтвердила Sport.pl, що тенісистка на цьому етапі не залучатиме другого тренера та готуватиметься до сезону з Роїгом.

Раніше Свьонтек допускала появу ще одного фахівця у своїй команді. Вона зазначала, що Роїг має провести з нею весь сезон, однак у довшій перспективі вважала доцільним залучити додаткового тренера через значне навантаження та постійні поїздки. На її думку, ще один наставник міг би дати свіжий погляд на роботу.

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Співпраця з Роїгом

За даними Sport.pl, після завершення сезону команда тенісистки дійшла висновку, що другого тренера наразі не потребує. Роїг пропустив лише незначну частину турнірів за участю Свьонтек. Спочатку передбачалося, що за його відсутності спортсменку супроводжуватиме інший наставник, однак команда дійшла висновку, що вона здатна виступати і без тренера поруч на кожному турнірі.

Interia Sport також зазначає, що Свьонтек раніше не працювала з тренерським дуетом і не користувалася послугами зовнішніх консультантів, віддаючи перевагу невеликому постійному колу співробітників. Новий сезон вона має розпочати на турнірі WTA 500 у Брісбені, запланованому на 3–10 січня.

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