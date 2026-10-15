Ілон Маск на тлі скандалу зі Starlink в Україні знову закликав Зеленського піти з посади

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Американський мільярдер Ілон Маск відреагував на критику через проблеми з роботою Starlink на фронті в Україні. Після того як президент Володимир Зеленський закликав керівника SpaceX виправити ситуацію, Маск опублікував у соціальній мережі X низку дописів, у яких знову висловився про необхідність миру між Україною та Росією, а також підтримав користувачів, які критикували європейських політиків за їхні заяви на його адресу.

Напередодні Ілон Маск був змушений виправдовуватися через проблеми з роботою Starlink на фронті. Однак уже ввечері він дав зрозуміти, як ставиться до ситуації, епіцентром якої опинився.

В інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану Володимир Зеленський назвав обмеження роботи Starlink помилкою та закликав керівника SpaceX виправити ситуацію. У відповідь Маск опублікував кілька дописів і репостів у X, у яких висловив свою позицію щодо заяв українського президента.

Зокрема, бізнесмен поширив уривок зі свого інтерв’ю за листопад 2023 року. У ньому він розповідав, що ще в жовтні 2022 року запропонував шлях до миру між Україною та Росією.

Свою позицію Маск пояснював тим, що «багато людей гине, по суті, майже без будь-яких змін лінії фронту», а розплачується за це ціле покоління молодих українців і росіян.

Через два з половиною роки після першої пропозиції мільярдер знову застеріг, що Україна має прагнути миру, інакше на неї чекають величезні людські втрати, які, на його думку, не принесуть жодних результатів. Продовження війни він назвав жорстоким і нелюдським.

Маск також зазначив, що сьогодні світ обговорює умови, які він пропонував ще раніше, однак за цей час загинули сотні тисяч людей.

«Сталося саме те, що я передбачав», — написав Ілон Маск.

Окремо Ілон Маск відреагував на дискусію щодо ролі SpaceX у забезпеченні України супутниковим зв’язком. Він поширив допис блогерки Наталії Ель Феррари, яка нагадала, що Маск надав Україні доступ до системи Starlink уже за кілька годин після початку повномасштабного вторгнення Росії. На її думку, це допомогло врятувати ситуацію на фронті.

Водночас блогерка розкритикувала європейських політиків, які, за її словами, «протягом довгих років не створили нічого подібного», але тепер повчають Маска, як керувати власною компанією.

Вона також виступила проти критики з боку міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, який раніше висловлювався щодо діяльності Маска та Starlink.

«Протягом багатьох років Європа покладалася на американські приватні технології, замість того щоб створювати власні аналоги. Легко критикувати людину, яка дійсно вжила конкретних заходів у найвідповідальніший момент», — йдеться в дописі Наталії Ель Феррари.

Маск також відреагував на публікацію користувача під ніком samuel, який навів факти про діяльність SpaceX в Україні. Автор допису наголосив, що SpaceX є приватною компанією, яка не має безумовного обов’язку допомагати Україні, однак прийшла на допомогу в період, коли уряди зволікали з ухваленням рішень.

У публікації також пояснюється різниця між системами Starlink і Starshield.

«Starlink і Starshield — це не одне й те ж. Система Starshield перебуває під контролем уряду США; саме він ухвалив рішення, про яке стало відомо вчора ввечері. Частка України у виручці SpaceX мізерно мала, при цьому компанія бере на себе ризики, працюючи в умовах російських атак і геополітичного тиску. Фінансова вигода навряд чи виправдовує такі ризики. SpaceX допомагає, тому що сама прийняла таке рішення. Доступ до Starshield же залежить виключно від уряду США», — зазначається в дописі.

Окрім дискусії про Starlink, Ілон Маск знову повторив свою попередню думку про те, що Володимир Зеленський має залишити посаду президента України.

Так він відреагував на допис політичного оглядача під ніком @amuse. Той стверджував, що Зеленський нібито не має наміру припиняти війну, доки Росію не буде переможено, а також припускав, що український президент побоюється майбутніх виборів і можливого переслідування після завершення війни.

«Зеленський дав зрозуміти, що не має наміру припиняти війну, доки Росія не буде переможена. Найбільше він побоюється того, що після закінчення війни йому доведеться зіткнутися з виборами президента. У разі поразки на нього майже напевно чекає розслідування і, найімовірніше, судове переслідування — адже 80% його попередників зазнали кримінального переслідування. І бійня триває… Зеленському час піти», - написав Маск.

Ці твердження є позицією автора допису, а не встановленими фактами.

Реакції на дописи мільярдера виявилися неоднозначними. Частина користувачів підтримала його позицію щодо ролі приватних технологічних компаній і необхідності пошуку шляхів до миру.

Водночас чимало коментаторів нагадали Маску, що відповідальність за початок війни проти України та продовження російських атак лежить на Росії, яка розпочала повномасштабне вторгнення.

Користувачі також поставили під сумнів його риторику щодо Володимира Зеленського та поцікавилися, чому мільярдер, критикуючи українського президента, не висловлюється так само щодо російського диктатора Володимира Путіна.

Таким чином, обговорення Starlink вийшло за межі технічних проблем супутникового зв’язку та переросло в ширшу дискусію про відповідальність приватних технологічних компаній, роль урядів у підтримці України й можливі шляхи завершення війни.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Пірсу Моргану розкритикував обмеження роботи Starlink для українських військових дронів. За його словами, це може призвести до значних втрат серед людей.

Американський підприємець Ілон Маск пояснив, хто ухвалює рішення щодо використання військової супутникової системи Starshield. Його заява пролунала після повідомлень про перебої зі зв’язком під час роботи українських безпілотників.

У США власник SpaceX Ілон Маск заявив, що рішення щодо обмежень швидкості або способу використання систем StarShield ухвалюють Збройні сили США, а остаточне слово має президент Дональд Трамп.

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