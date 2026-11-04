Ілон Маск пожартував про космічні лазери після поразок республіканців на виборах у США

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Американський мільярдер Ілон Маск іронічно прокоментував результати проміжних виборів у США, під час яких кандидати від Республіканської партії зазнали низки поразок. Бізнесмен пожартував, що його нібито «космічні лазери», призначені для втручання у голосування, цього разу не спрацювали.

«Мабуть, мої космічні лазери, призначені для втручання у вибори, цього разу не спрацювали», — написав мільярдер.

Жарт Ілона Маска з'явився після виборчої кампанії, на яку він спрямував рекордні кошти. За підрахунками The New York Times, мільярдер пожертвував кандидатам-республіканцям 474 млн доларів.

Ця сума перевищила внески будь-якого іншого донора на політичні кампанії протягом одного виборчого циклу за всю історію США.

Одним із найбільших отримувачів фінансової підтримки став кандидат у штаті Техас Кен Пакстон. На його передвиборчу кампанію Маск виділив 168 млн доларів.

Однак значні фінансові вливання не допомогли Пакстону здобути перемогу. Він поступився представнику Демократичної партії Джеймсу Таларіко.

Результат голосування в Техасі став знаковим для Демократичної партії. Її представник переміг у штаті вперше за 38 років.

Таким чином, попри масштабну фінансову підтримку республіканських кандидатів з боку Ілона Маска, частина з них не змогла здобути перемогу на проміжних виборах.

Про це повідомив Маск в соцмережі X.

Демократична партія США здобула значні перемоги на проміжних виборах 3 листопада, посиливши позиції в обох палатах Конгресу. Результати голосування стали серйозним ударом для президента Дональда Трампа на тлі невдоволення виборців економічною ситуацією та війною з Іраном.

Демократиздобули достатньо місць для контролю над Палатою представників і Сенатом США на проміжних виборах. Китайські користувачі соціальних мереж відреагували на результат по-різному: частина критикувала американську політичну систему, інші обговорювали, як подальший політичний вплив президента Дональда Трампа може позначитися на інтересах Пекіна.

У США демократ Сем Форстаг, за прогнозом Decision Desk HQ, перемагаєна виборах до Палати представників від 1-го округу штату Монтана. Він випереджає кандидата від Республіканської партії Аарона Флінта в боротьбі за вакантний мандат.

Член Палати представників США від 7-го виборчого округу штату Вірджинія українського походження Євген Віндман переобрався до Конгресу. Він здобув переконливу перемогу над кандидатом від Республіканської партії Дугом А. Оллівантом.

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