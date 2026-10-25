Ілон Маск виступив проти використання Starlink для ударів через загрозу атаки з боку росії

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Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що супутниковий зв'язок Starlink має залишатися цивільним проєктом і не повинен використовуватися для безпосередніх наступальних ударів, оскільки це створює ризик їх знищення з боку росії.

За словами мільярдера, у разі застосування супутників для атак вони можуть стати законною ціллю для російської протисупутникової зброї. Маск підкреслив, що можливе знищення апаратів Starlink на орбіті спричинить появу величезної кількості уламків і ланцюгову реакцію зіткнень, що загрожуватиме безпеці інших космічних апаратів та ускладнить використання космосу на тривалий час.

Водночас він зазначив, що супутникова система може надалі застосовуватися для підтримки військової інфраструктури.

Джерело: допис в соцмережі Х американського мільярдера Ілона Маска.

Тим часом Міноборони України зафіксувало відновлення роботи Starlink на швидкості понад 400 км/год.

До цього президент України Володимир Зеленський повідомляв, що швидкість роботи Starlink та Starshell досі не відновлена, а постачання ракет-перехоплювачів для захисту від російських балістичних атак затримується.

Американська влада протягом багатьох років зверталася до компанії SpaceX із проханнями обмежувати або розширювати роботу супутникового зв’язку Starlink у різних країнах, зокрема в Україні, Ірані, Ємені та Лівані.

Конгресмени США закликали Пентагон дати Україні гарантії на доступ до Starlink і Starshield.

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