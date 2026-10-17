IMGW оголосив попередження про туман у восьми воєводствах — RMF24

Інститут метеорології та водного господарства Польщі (IMGW) оголосив попередження першого ступеня через густий туман для частин восьми воєводств. Обмеження видимості прогнозують уночі із суботи на неділю та в неділю вранці, повідомляє RMF24.

Де діятимуть попередження

Попередження стосуються частин Підляського, Вармінсько-Мазурського, Мазовецького, Лодзинського, Свентокшиського, Сілезького та Малопольського воєводств, а також півдня Нижньосілезького воєводства.

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За прогнозом IMGW, під час туману видимість місцями може знижуватися до менш як 200 метрів. У суботу вранці густий туман уже обмежував видимість у багатьох регіонах Польщі до 50–200 метрів.

Термін дії попередження

Попередження почне діяти в суботу о 21:00 та завершиться в неділю о 10:30. Метеорологічне попередження першого ступеня означає, що погодні умови можуть сприяти виникненню небезпечних явищ, які становлять загрозу здоров’ю та життю або можуть спричинити матеріальні збитки.

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