IMGW попередив про густий туман у 14 воєводствах Польщі — RMF24

У середу Інститут метеорології та водного господарства Польщі (IMGW) оголосив попередження першого рівня через густий туман, що охопить більшу частину країни. Як повідомляє RMF24, попередження почнуть діяти о 22:00 у середу та триватимуть до 11:00 четверга.

Регіони дії попередження

Попередження діятиме в повному обсязі у Свентокшиському, Лодзькому, Великопольському та Куявсько-Поморському воєводствах. Також воно стосується частин Люблінського, Мазовецького, Підкарпатського, Малопольського, Сілезького, Опольського, Нижньосілезького, Любуського, Західнопоморського та Поморського воєводств.

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Видимість нижче 200 метрів

За прогнозом IMGW, у районах із густим туманом видимість місцями може становити менш як 200 метрів. Метеорологічне попередження першого рівня означає, що погодні умови можуть сприяти виникненню небезпечних явищ. За оцінкою інституту, такі явища здатні спричинити матеріальні збитки та становити загрозу для здоров’я і життя людей.

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