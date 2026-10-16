Інститут метеорології попередив про густий туман у восьми воєводствах Польщі — Interia
Польський Інститут метеорології та водного господарства (IMGW) видав попередження першого рівня через густий і тривалий туман у восьми воєводствах Польщі. Як повідомляє Interia, у багатьох місцях видимість може знижуватися нижче 200 метрів.
Де діятимуть попередження
Попередження набудуть чинності о 21:00 та діятимуть до 11:00 суботи. Вони охоплять Підляське воєводство, Люблінське воєводство без південно-східних районів, а також Мазовецьке воєводство, за винятком західних повітів.
Туман також прогнозують у південній та східній частинах Вармінсько-Мазурського воєводства, східній половині Лодзинського воєводства та Свентокшиському воєводстві. Попередження поширюються на північну і південну частини Малопольського воєводства, а також північно-західні райони Підкарпатського воєводства.
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Прогноз на вихідні
За прогнозом, нічні й ранкові тумани можуть повторюватися і в наступні дні. У суботу ввечері видимість нижче 200 метрів знову можлива у східній половині Польщі, що може ускладнити пересування дорогами та тротуарами.
Густий туман зазвичай розсіюється до полудня, однак у пониженнях рельєфу, зокрема в річкових долинах, він може триматися довше. У неділю після настання темряви серпанок і туман можуть з'явитися на заході Польщі.