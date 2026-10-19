IMO зафіксувала 113 інцидентів у районі Ормузької протоки — Cyprus Mail

Міжнародна морська організація зафіксувала 113 підтверджених інцидентів у ширшому районі Ормузької протоки, зокрема поблизу Оману, від початку близькосхідного конфлікту 28 лютого. Станом на 14 жовтня внаслідок цих подій загинули 24 моряки, повідомляє Cyprus Mail.

14 жовтня біля узбережжя Оману після влучання снаряда затонув контейнеровоз GFS Pride під прапором Сінгапуру. Судно загорілося та втратило хід, проте всіх 21 члена екіпажу евакуювали. Інший сінгапурський контейнеровоз GFS Giselle зазнав пошкодження корпусу, але дістався безпечної якірної стоянки, його екіпаж не постраждав.

У жовтні також затонув балкер Cape Dao під прапором Антигуа і Барбуди, який 23 вересня двічі атакували поблизу Хасабу в Омані. Внаслідок атаки загинув індійський моряк, ще 26 членів екіпажу врятували.

Падіння трафіку через Ормузьку протоку

За оцінкою компанії морської розвідки Windward, у липні—вересні в Перській затоці атакували 45 суден, тоді як у попередньому кварталі — 25. Танкерний флот становив 87% усіх цілей. Середня кількість щоденних проходів через Ормузьку протоку в третьому кварталі скоротилася до 24, тоді як до конфлікту вона становила приблизно 138.

Понад половина суден, що пройшли протокою у вересні, не передавала сигнали автоматичної ідентифікаційної системи. Це ускладнює моніторинг комерційного судноплавства в регіоні.

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Атаки поблизу Болгарії та Румунії

13 жовтня вантажне судно HS Dignity під прапором Гвінеї-Бісау затонуло приблизно за 17 морських миль від Болгарії після удару дрона. Із 16 членів екіпажу п’ятьох врятували, 11 вважали зниклими безвісти. Того ж дня поблизу болгарського узбережжя атакували судно Chelsea-3 під прапором Мальти — усі 15 моряків вижили.

Болгарська влада 14 жовтня припинила пошуково-рятувальну операцію щодо зниклих членів екіпажу HS Dignity через погіршення погоди. 15 жовтня біля каналу Сулина в Румунії були уражені два хімічні танкери. На Wine Trader під прапором Сан-Марино сталася пожежа: п’ятьох моряків урятували, семеро зникли безвісти. Танкер Yara J під прапором Коморських Островів пошкодили, однак його екіпаж не постраждав.

Румунська влада спершу не назвала відповідальних за удари, тоді як військове джерело НАТО пов’язало їх із безпілотниками Російської Федерації — держави-агресора. 17 жовтня румунські винищувачі F-16 збили два дрони над територіальними водами країни. За оцінкою Windward, у третьому кварталі 2026 року в Чорному морі атакували близько 86 комерційних суден, тоді як за весь перший квартал року — 23.

Атаки підвищують витрати судновласників на страхування воєнних ризиків, безпекові заходи та довші маршрути. Міжнародна морська організація закликала захищати цивільні судна та їхні екіпажі й забезпечити безпечний прохід міжнародними морськими маршрутами.

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