В Австралії два акаунти LinkedIn, пов’язані з імовірною китайською шпигунською мережею, упродовж 2016–2025 років націлилися на понад 100 людей, пов’язаних із країною. Серед них були колишній прем’єр Квінсленду й нинішній лідер опозиції штату Стівен Майлз, командувач Австралійської федеральної поліції та кілька високопосадовців федерального уряду, повідомляє ABC News Australia.

Акаунти видавали себе за представників аналітичного центру та пропонували потенційним співрозмовникам оплачувану консультаційну роботу в обмін на цінні поради. За даними ABC, ці профілі безпосередньо звернулися до 58 зі своїх контактів, а частина адресатів передала особисті контактні дані.

Версія австралійської поліції

Австралійська федеральна поліція заявила, що за операцією могло стояти Міністерство державної безпеки Китаю — головна цивільна розвідувальна служба країни. За версією AFP, відомство використовувало фальшиві профілі LinkedIn, щоб встановлювати контакти з потенційними іноземними джерелами, а згодом запитувати в них інформацію.

Серед тих, до кого зверталися акаунти, були люди, у профілях яких вказували роботу в державній агенції Austrade, Міністерстві закордонних справ і торгівлі Австралії, Investment NSW, Invest Victoria та Tourism Australia. В одному з повідомлень співрозмовника запитували, чи має він доступ до інформації від важливих людей в уряді. Деякі адресати відмовилися від пропозицій.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Стівен Майлз встановив зв’язок з акаунтом Vera Su у квітні 2021 року, коли був заступником прем’єра Квінсленду. ABC News Australia не бачило листування між ним і цим профілем: сам факт контакту не доводить, що Майлз отримував пропозицію консультаційної роботи або передавав інформацію. За даними мовника, він не відповідав на повідомлення Vera Su.

Зв’язок зі справою Александра Черго

За даними ABC News Australia, ці акаунти пов’язані з тією самою ймовірною мережею, яка контактувала з австралійським бізнесменом Александром Черго. У листопаді 2021 року, коли він жив у Шанхаї, профіль Vera Su запропонував йому часткову зайнятість у Nesa Consulting нібито для консультацій щодо торгівлі між Китаєм та Австралією.

У березні Черго визнали винним у необережному іноземному втручанні — він став першою людиною, засудженою за цей злочин в Австралії. Минулого місяця суд призначив йому три роки і шість місяців ув’язнення. Під час процесу суд почув, що Черго не розкривав конфіденційної інформації, а його звіти складалися з матеріалів з відкритих джерел.

Посольство Китаю в Канберрі відкинуло твердження AFP як безпідставні та заявило, що медіа мають дотримуватися професійної етики й висвітлювати ситуацію справедливо та об’єктивно.

Читай нас у