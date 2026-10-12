Індекс бідності ООН зріс уперше з 2010 року, охопивши 1,2 млрд людей — Dawn

Глобальний індекс багатовимірної бідності ООН уперше від часу його створення у 2010 році зріс. Кількість людей, які живуть у гострій бідності, сягнула 1,2 млрд, повідомляє Dawn із посиланням на Програму розвитку ООН.

На 51,5 млн більше людей у бідності

У звіті за 2026 рік Програма розвитку ООН та Оксфордська ініціатива з питань бідності й людського розвитку нарахували на 51,5 млн більше людей у гострій бідності, ніж роком раніше. Понад половину з 1,2 млрд людей, яких охоплює цей показник, становлять діти.

Адміністратор Програми розвитку ООН Александер де Кроо назвав зростання показника «сигналом тривоги для світу». За його словами, за статистикою стоять люди, які одночасно стикаються з голодом, пропусками навчання, нестачею чистої води або електроенергії.

Вплив приросту населення

В ООН зазначили, що одним із головних чинників зафіксованого збільшення став приріст населення. Водночас нові дані були доступні лише щодо 13 зі 108 країн, які охоплює дослідження.

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Звіт демонструє неоднорідну ситуацію: за останні 15 років 33 країни скоротили щонайменше удвічі частку населення, що живе в бідності за критеріями індексу. До них належать шість держав Африки на південь від Сахари, а найшвидший прогрес серед країн Азії зафіксували в Китаї та В'єтнамі.

Найбільше людей у бідності, як і торік, проживають в Африці на південь від Сахари та Південній Азії. У Єгипті, Непалі й Таджикистані суттєво зменшилися і рівень бідності, і кількість людей у багатовимірній бідності. В Анголі та Замбії частка бідного населення знизилася, однак приріст населення переважив це скорочення.

Індекс враховує такі показники, як нестача належного житла, санітарії, електроенергії, палива для приготування їжі, продовольства та освіти.

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