Індекс демократії Австрії впав до 54,1% — Anadolu Agency

В Австрії індекс демократії знизився до 54,1% — на один відсотковий пункт менше, ніж торік. Це четверте поспіль річне зниження показника, який оцінює зусилля уряду та парламенту щодо підтримки ліберальної демократії.

Як повідомляє Anadolu Agency, звіт представила коаліція з 10 неурядових організацій. Нинішній результат наближається до найнижчого рівня з 2019 року, коли індекс становив 53,8%. Оцінювання демократичних умов публікують щороку.

Найбільше погіршення — у сфері правосуддя

Дослідження охоплює сім напрямів: суверенітет, політичні партії, законодавчу та виконавчу владу, судову систему, медіа і громадянське суспільство. Погіршення зафіксували у восьми з 16 розділів оцінювання.

Оцінка судової системи за рік знизилася на чотири відсоткові пункти. Серед причин автори звіту назвали нестачу постійних посад, неналежні умови в пенітенціарній та виправній системах, а також недостатнє або відсутнє виконання з боку Федеральної прокуратури.

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Зауваження щодо прав і медіа

Негативну динаміку також відзначили у сфері основоположних прав, зокрема цифрових. У звіті згадано заборону на носіння хусток у школах для дівчат віком до 14 років і переповненість в'язниць.

Показники медіа погіршуються протягом кількох років. Автори індексу пов'язують це з відсутністю закону проти стратегічних позовів проти участі громадськості, можливостями політичного впливу на суспільного мовника ORF та економічним тиском на медіасектор.

Організатори також закликали підвищити прозорість роботи парламенту, зокрема щодо доходів і фінансових інтересів депутатів. Представниця громадської організації Meine Abgeordneten Маріон Брайтшопф заявила, що стійка демократія потребує політиків, які прозоро розкривають, чиї інтереси представляють і як голосують.

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