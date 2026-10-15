Індекс Nikkei 225 у Японії впав більш ніж на 5% — The Japan Times

Японський фондовий індекс Nikkei 225 у Токіо 15 жовтня впав більш ніж на 5% на тлі глобального розпродажу технологічних акцій. Близько 13:00 індекс опускався до 64 092,74 пункту, що означало зниження на 5,39% за день.

Падіння технологічних компаній

Серед технологічних компаній акції Advantest до полудня подешевшали більш ніж на 15%, Tokyo Electron — приблизно на 8%. Котирування SoftBank Group знизилися більш ніж на 10%, а Kioxia — більш ніж на 11%.

Як повідомляє The Japan Times, розпродаж почався у США після публікації даних про інфляцію, що перевищила очікування ринку. Індекс S&P 500 у середу знизився на 1,11%, а Nasdaq Composite — на 1,88%. Індекс Philadelphia Semiconductor, який відстежує динаміку 30 акцій компаній напівпровідникового сектору, упав на 4,3%: Nvidia втратила 3%, Oracle — близько 9%.

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Інфляція та азійські ринки

У США повідомили, що інфляція у вересні становила 3,7%. Після цього трейдери на короткий час оцінювали ймовірність підвищення ставки Федеральною резервною системою у жовтні у 50%, однак згодом цей показник знизився до 27%. Засідання ФРС заплановане на 27–28 жовтня.

Негативна динаміка поширилася і на Південну Корею: індекс Kospi знижувався приблизно на 8%, акції Samsung Electronics втратили майже 10%, а SK Hynix — близько 11%. На настрої інвесторів також тиснули високі ціни на нафту: Brent залишалася вище $100 за барель.

На тлі уникнення ризику прибутковість 10-річних японських державних облігацій знизилася до 2,93% — мінімуму приблизно за місяць. Єна, яка напередодні торгувалася поблизу ¥159 за долар, опустилася нижче позначки ¥158 за долар. Nikkei 225 перебуває більш ніж на 10% нижче червневого історичного максимуму 72 831,73 пункту, але все ще приблизно на 35% вище, ніж рік тому.

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