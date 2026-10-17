Індія і Чехія розширять співпрацю в оборонній промисловості — The Hindu

Індія та Чехія домовилися розширити співпрацю в оборонній промисловості, зокрема через спільні підприємства та Індійсько-чеський спільний оборонний комітет. Про це йшлося під час переговорів міністра оборони Індії Раджната Сінгха з першим віцепрем’єр-міністром і міністром промисловості та торгівлі Чехії Карелом Гавлічеком у Нью-Делі 13 жовтня, повідомляє The Hindu.

Спільні підприємства

За інформацією Міністерства оборони Індії, сторони розглянули весь спектр двосторонньої співпраці в оборонній промисловості. Вони позитивно оцінили поточну взаємодію та створення кількох спільних підприємств.

Індія та Чехія також погодилися зміцнювати двосторонню співпрацю для підтримки індійської ініціативи Make in India і курсу уряду на Aatmanirbhar Bharat — самодостатність Індії. Спільний оборонний комітет має залишатися основним майданчиком для розвитку партнерства та пошуку нових напрямів промислової взаємодії.

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Безпека та економічні контакти

Під час зустрічі сторони обговорили питання миру й безпеки та визнали потребу в посиленні співпраці для підтримання регіональної стабільності. Сінгх і Гавлічек також наголосили на історичних і культурних зв’язках між країнами, а також на взаємній довірі та повазі.

Карел Гавлічек перебуває в Індії з чотириденним візитом. Він має зустрітися з представниками міністерств, торговельних об’єднань і бізнесу, а також відвідати промислові підприємства в Бенгалуру та Мумбаї.

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