Індія й Ізраїль проти резолюції ООН про контроль озброєнь — The Hindu

Індія та Ізраїль проголосували проти проєкту резолюції про контроль над звичайними озброєннями на регіональному та субрегіональному рівнях. За даними The Hindu, документ, поданий Пакистаном і Білоруссю, 2 листопада схвалив Перший комітет Генеральної асамблеї ООН: 180 держав проголосували за, дві — проти, утриманих не було.

Індія та Ізраїль стали єдиними країнами, що не підтримали проєкт у Генасамблеї ООН, яка налічує 193 держави-члени.

Позиція Індії

Перший секретар Постійного представництва Індії при ООН Анмол Шер Беді заявив, що контроль над звичайними озброєннями є глобальним питанням. За його словами, Нью-Делі не переконаний, що цю тему слід передусім розглядати в регіональному та субрегіональному форматах.

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Беді також поставив під сумнів заклик резолюції до Комісії ООН з роззброєння сформулювати принципи, які могли б стати основою для регіональних угод. Він зазначив, що комісія вже консенсусом ухвалювала документи щодо регіонального роззброєння у 1993 році, контролю над звичайними озброєннями та роззброєння у 1999 році, а також практичних заходів зміцнення довіри у сфері звичайних озброєнь у 2017 році.

Зміст резолюції

У документі зазначено, що контроль над звичайними озброєннями варто здійснювати передусім у регіональному та субрегіональному контексті, оскільки більшість загроз миру й безпеці після холодної війни виникають між державами одного регіону або субрегіону.

Резолюція також висловлює прагнення сприяти угодам для зміцнення регіонального миру й безпеки за найнижчого можливого рівня озброєнь і військових сил. Індія окремо проголосувала проти пункту, де згадано пропозиції щодо контролю над звичайними озброєннями в контексті Південної Азії. Документ також вказує, що держави зі значним військовим потенціалом мають особливу відповідальність за просування угод із регіональної безпеки.

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