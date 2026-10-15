Індія може стати четвертою економікою світу у 2027 році — Dawn

Індія у 2027 році може випередити Японію та стати четвертою за розміром економікою світу за номінальним валовим внутрішнім продуктом. Такий прогноз оприлюднив Міжнародний валютний фонд, повідомляє Dawn.

За оцінкою МВФ, цього року Японія ще збереже четверте місце у світовому рейтингу номінального ВВП. Проте у 2027 році ВВП Індії має сягнути 4,52 трлн доларів, що дозволить їй піднятися на четверту позицію.

Японія може опуститися на шосте місце

Згідно з прогнозом фонду, Японія у 2027 році опуститься на шосту сходинку, пропустивши вперед Індію та Велику Британію. У джерелі зазначають, що найбільшою економікою світу є США, за якими йдуть Китай і Німеччина.

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МВФ цього тижня підвищив прогноз зростання індійської економіки у 2026 році до 7%. Директор департаменту Азійсько-Тихоокеанського регіону МВФ Крішна Шрінівасан заявив, що Індія увійшла в період енергетичного цінового шоку зі стійкими фундаментальними показниками, значними резервами та сильною динамікою зростання.

Повільніше зростання Японії

Водночас МВФ прогнозує уповільнення зростання японської економіки до 0,7% у 2026 році. На неї впливають дорожчі енергоносії та ширша інфляція, через які Банк Японії підвищив відсоткові ставки до найвищого рівня за три десятиліття.

Економічну активність Японії також стримує старіння населення. Послаблення єни, яка влітку досягла найнижчого за 40 років рівня щодо долара, додатково збільшує вартість імпорту. Шрінівасан зазначив, що Японія отримує вигоду від буму інвестицій у штучний інтелект, однак менше, ніж інші країни регіону. Токійський індекс Nikkei того дня знизився майже на 5% через падіння технологічних акцій.

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