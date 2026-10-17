Індія назвала слова Венса про IT-фахівців глибоко образливими — The Hindu

Міністерство закордонних справ Індії назвало «невиправданими» та «глибоко образливими» висловлювання віцепрезидента США Джей Ді Венса про іноземних працівників, зокрема індійських IT-фахівців. У відомстві наголосили, що індійські спеціалісти є кваліфікованими фахівцями, які роблять внесок в економіку США.

Реакція Нью-Делі

Як повідомляє The Hindu, Венс назвав іноземних працівників, серед яких були й індійські фахівці у сфері інформаційних технологій, «підневільними слугами». Індійське МЗС оприлюднило реакцію на ці слова у п’ятницю, 9 жовтня.

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Сертифікації для компаній

Міністерство також розкритикувало рішення уряду США призупинити трудові сертифікації для кількох індійських технологічних компаній, що базуються в Америці. У Нью-Делі заявили, що такі кроки не сприятимуть досягненню спільних прагнень двох країн.

За даними видання, індійська сторона вважає, що ці рішення можуть ще більше ускладнити економічні відносини між Індією та США.

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