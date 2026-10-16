Індія оновила рекомендації для громадян у Саудівській Аравії — The Hindu

Посольство Індії в Саудівській Аравії 16 жовтня 2026 року оновило рекомендації для індійських громадян через перебої в авіасполученні. Людей закликали виконувати вказівки місцевої влади, а в разі повітряної атаки залишатися в приміщеннях.

За даними The Hindu, міжнародний аеропорт Ер-Ріяда залишається закритим для польотів. Водночас аеропорти Даммама, Джидди та Медіни продовжують працювати, хоча перебої зберігаються.

Скасування рейсів

Air India та Air India Express скасували рейси до й з Ер-Ріяда, Даммама та Джидди до 20 жовтня. Akasa Air призупинила польоти до й з Ер-Ріяда до 24 жовтня, а до Джидди — до 21 жовтня. IndiGo скасувала рейси до й з Ер-Ріяда, Джидди, Даммама та Медіни до 24 жовтня.

Посольство повідомило, що Saudia виконує заплановані рейси до Індії з Даммама, Джидди та Медіни, а Flynas літає за маршрутом Даммам—Лакхнау. Авіакомпанія Flydeal також оголосила про рейси Даммам—Мумбаї 17 і 18 жовтня.

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Допомога громадянам

Громадянам Індії, яким необхідно терміново виїхати із Саудівської Аравії, порадили розглянути транзит через Бахрейн, Кувейт або Катар за наявності необхідних віз. Тим, хто лише планує подорож, зокрема паломництво умра, рекомендували враховувати ризик скасування рейсів і можливого тривалішого перебування в країні.

За попереднім повідомленням, після атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда 10 жовтня загинув громадянин Індії, ще кілька людей були поранені, серед них 11 індійців. За оновленими даними посольства, двоє постраждалих індійців залишаються у відділенні інтенсивної терапії, один — у відділенні посиленого догляду, ще троє — у звичайних палатах.

Індійське консульство в Джидді повідомило, що його центри допомоги в Джидді та Мецці продовжують працювати. Громадян також попросили не знімати, не публікувати та не поширювати інформацію, фотографії чи відео, пов’язані з поточними подіями.

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