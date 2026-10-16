Індія передає Києву й москві повідомлення щодо зерна та судноплавства — The Hindu

Міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар заявив у Нью-Делі, що країна долучена до передавання повідомлень між Києвом і москвою, столицею Російської Федерації — держави-агресора, щодо домовленостей про безпеку судноплавства в Чорному морі та експорт зерна. Про це The Hindu повідомляє з посиланням на виступ міністра 4 жовтня.

Участь у передаванні повідомлень

За словами Джайшанкара, Індія виходить за межі закликів у питанні російсько-української війни. Як зазначає видання, його заява вперше вказала на залучення Нью-Делі до передавання повідомлень між Києвом і москвою стосовно морської безпеки та зернових домовленостей.

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Заяви про співпрацю держав

Під час виступу на заході німецького аналітичного центру Джайшанкар також висловився про роль США та Китаю у світовій політиці. США він назвав нині «самотнішою силою», тоді як Китай, за його словами, виокремлює себе як «унікальну країну».

Міністр припустив, що інші країни можуть створювати коаліції для роботи над питаннями міжнародного миру й безпеки, стійкості ланцюгів постачання та транспортної взаємодії.

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