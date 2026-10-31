Індія призупинила переговори з Росією про безвізовий режим

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Переговори між Індією та Росією щодо запровадження безвізового режиму для організованих туристичних груп не дали результату. Сторони призупинили підготовку відповідної угоди, попри неодноразові заклики Володимира Путіна досягти домовленостей.

Про це 31 жовтня повідомив керівник консульського департаменту МЗС РФ Олексій Клімов. За його словами, домовитися не вдалося, оскільки Індія раніше не укладала угод, які передбачали б безвізові поїздки організованих груп іноземців.

Ініціатива мала дозволити туристичним групам із двох країн відвідувати одна одну без оформлення віз. Путін порушував це питання під час переговорів із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді ще у 2019 році. Після початку повномасштабної війни проти України російський президент знову публічно закликав скасувати візові обмеження між країнами.

У 2023 році Міністерство економічного розвитку РФ пропонувало запровадити безвізовий режим за прикладом Китаю та Ірану. Тоді очільник відомства Максим Решетников заявляв, що пропозицію обговорюють дипломатичними каналами.

Індійські виробники суттєво наростили постачання боєприпасів до європейських країн після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Індія та Чехія домовилися розширити співпрацю в оборонній промисловості, зокрема через спільні підприємства та Індійсько-чеський спільний оборонний комітет. Про це йшлося під час переговорів міністра оборони Індії Раджната Сінгха з першим віцепрем’єр-міністром і міністром промисловості та торгівлі Чехії Карелом Гавлічеком у Нью-Делі 13 жовтня.

Індія з 16 жовтня майже вдвічізнизила експортне мито на дизель — з 16 рупій до 8,5 рупії за літр — на наступні два тижні. Водночас країна підвищила мито на експорт бензину з 0,5 до 2,5 рупії за літр

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