Індія скоротила закупівлі російської нафти до мінімуму від початку війни в Україні

0:00 / 0:00

Індія скоротила імпорт російської нафти до мінімального рівня з березня 2022 року — перших місяців повномасштабної війни Росії проти України.

До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Індія майже не купувала російську нафту Urals. Однак після початку війни індійські нафтопереробні заводи почали активно нарощувати закупівлі російських барелів.

Однією з причин стали знижки на російську нафту, а також прагнення Росії знайти нових покупців для своїх поставок після того, як від російських барелів почали відмовлятися європейські країни.

У результаті індійські НПЗ стали закуповувати від 1 до 2 млн барелів російської нафти на добу.

На тлі кризи на Близькому Сході обсяги закупівель російської нафти Індією у липні 2026 року різко зросли.

Поставки досягли 2,44 млн барелів на добу, що становило 56% усього імпорту нафти до Індії.

Водночас уже у вересні частка російської нафти в індійському імпорті скоротилася до 35%.

Ще суттєвіше скорочення зафіксували протягом останніх тижнів.

За даними відстеження суден, за чотири тижні до 4 жовтня середньодобові поставки російської нафти до Індії становили лише 310 тис. барелів.

Це найнижчий показник із березня 2022 року, тобто від перших місяців повномасштабної війни Росії проти України.

Скорочення закупівель відбувається на тлі відновлення поставок нафти з Близького Сходу, що зменшує потребу індійських нафтопереробних компаній у російських барелях.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані відстеження суден.

Водночас Сирія планує вдвічі збільшити видобуток нафти протягом року та наростити її переробку. Державна Syrian Petroleum Co. розраховує на збільшення обсягів видобутку на тлі повернення іноземних операторів.

Ірак готується експортувати сиру нафту вантажівками через Сирію до Середземного моря, шукаючи альтернативний маршрут в обхід Ормузької протоки. Перші конвої можуть прибути до Баніяса в Сирії в середині жовтня.

Японія планує використати зустріч Азійської спільноти нульових викидів (AZEC), що відбудеться пізніше цього тижня, для узгодження з іншими країнами Азії планів зі збільшення нафтових резервів. Про це 6 жовтня заявив міністр промисловості Японії Рьосей Акадзава.

Читай нас у