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Індія активно повертається до традиційних близькосхідних постачальників енергоносіїв і за підсумками листопада скоротить закупівлі російської нафти на 40% — з липневого рекорду у 2,8 млн барелів на добу до 1,6–1,7 млн барелів, за оцінками аналітиків Kpler.

Це найнижчий рівень російського імпорту до Індії з початку війни на Близькому Сході, оскільки експорт сировини з Перської затоки цієї осені відновився до довоєнного рівня, а постачальники жорстко конкурують за покупців.

Індійські нафтопереробні заводи переорієнтовуються на близькосхідні сорти через цінову політику продавців із РФ, які утримують високі ціни: іракська та саудівська нафта пропонується з дисконтом до еталонної марки Dubai, тоді як російська — з премією. Додатковим чинником є дорожнеча доставки з Росії через великі відстані, ризики та логістичну невизначеність на тлі ударів українських дронів по чорноморських маршрутах.

Попри різке падіння обсягів, Росія досі залишається найбільшим постачальником нафти до Індії, хоча показники повернулися до значень 2023–2025 років, коли вони коливалися від 1,4 млн до трохи більше 2 млн барелів на добу. Для порівняння: у лютому РФ і Саудівська Аравія продавали Індії приблизно по 1,05 млн барелів щодня, а Ірак — 0,97 млн, але в березні через перекриття Ормузької протоки російський експорт зріс до понад 2 млн барелів на добу, сукупні обсяги двох близькосхідних країн впали до 0,8 млн, а в квітні поставки з Іраку тимчасово припинилися.

Джерело: Bloomberg.

Китай та Індія у 2026 році вийшли на рекордні обсяги імпорту російської нафти, компенсуючи дефіцит пропозиції, спричинений війною на Близькому Сході.

Індія влітку різко наростила закупівлі російської нафти. У червні та липні країна імпортувала понад 2,6 млн барелів на добу, що стало рекордним показником і перевищило половину всього індійського нафтового імпорту.

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