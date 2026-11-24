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Китай та Індія у 2026 році вийшли на рекордні обсяги імпорту російської нафти, компенсуючи дефіцит пропозиції, спричинений війною на Близькому Сході.

За даними аналітичної компанії Vortexa, від початку року до середини листопада морські поставки нафти з рф до цих країн становили в середньому 3,4 мільйона барелів на добу, що приблизно на 530 тисяч барелів на добу перевищує торішній показник.

Згідно з даними китайської митниці, у січні—жовтні поставки російської нафти до Китаю зросли на 17% у річному вимірі — до 2,34 мільйона барелів на добу на суму близько $59,6 мільярда, забезпечивши близько чверті всього нафтового імпорту КНР на тлі падіння загальних закупівель нафти на 15% через скорочення поставок із Близького Сходу. Своєю чергою, за оцінками Kpler, Індія від січня до початку листопада імпортувала в середньому 1,99 мільйона барелів російської нафти щодня, додавши 250 тисяч барелів на добу до рівня минулого року. Зростанню закупівель сприяли тимчасові санкційні послаблення з боку США, а також збільшення сировинного експорту з рф через вибуття переробних потужностей після атак безпілотників.

Джерело: Reuters.

Індія влітку різко наростила закупівлі російської нафти. У червні та липні країна імпортувала понад 2,6 млн барелів на добу, що стало рекордним показником і перевищило половину всього індійського нафтового імпорту.

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