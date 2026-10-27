Індія у 18 разів збільшила продаж боєприпасів європейським союзникам України — Bloomberg

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Індійські виробники суттєво наростили постачання боєприпасів до європейських країн після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

За цей час експорт зріс майже у 18 разів порівняно з чотирирічним періодом до війни.

За даними Bloomberg, які ґрунтуються на статистиці Міністерства торгівлі та промисловості Індії, отриманій через Trade Data Monitor, від початку російського вторгнення індійські компанії поставили до Європи боєприпасів та пов’язаних із ними матеріалів щонайменше на 872 млн доларів.

До цієї продукції належать артилерійські снаряди, мінометні міни, ракетне паливо та вибухові речовини.

Для порівняння, протягом чотирьох років перед початком повномасштабної війни загальна вартість такого експорту становила 49,2 млн доларів. Таким чином, обсяги постачань у грошовому вимірі збільшилися приблизно у 17,7 раза.

Зростання експорту відбувалося на тлі збільшення потреб європейських держав в озброєнні та боєприпасах. Після початку повномасштабної війни країни Європи зіткнулися з необхідністю поповнювати власні військові запаси й забезпечувати військову допомогу Україні.

Водночас наведені дані стосуються експорту до Європи загалом і самі по собі не свідчать, що всі ці боєприпаси були призначені для України або передавалися українським військовим.

Джерело: Bloomberg

Індія та Чехія домовилися розширити співпрацю в оборонній промисловості, зокрема через спільні підприємства та Індійсько-чеський спільний оборонний комітет. Про це йшлося під час переговорів міністра оборони Індії Раджната Сінгха з першим віцепрем’єр-міністром і міністром промисловості та торгівлі Чехії Карелом Гавлічеком у Нью-Делі 13 жовтня.

Індія з 16 жовтня майже вдвічі знизила експортне мито на дизель — з 16 рупій до 8,5 рупії за літр — на наступні два тижні. Водночас країна підвищила мито на експорт бензину з 0,5 до 2,5 рупії за літр

Індія скоротила імпорт російської нафти до мінімального рівня з березня 2022 року — перших місяців повномасштабної війни Росії проти України.

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